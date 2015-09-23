Σκληρό tweet της Ζωής για τη σύλληψη του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ένα σκληρό tweet σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη σύλληψη του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, για παράνομη εκπομπή της ΕΡΤ Open.
«Η μάχη κατά της διαπλοκής και της μιντιακής τρομοκρατίας ξεκίνησε με συλλήψεις για την ΕρτOpen. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό…» έγραψε η Πρόεδρος της Βουλής.
Η μάχη κατά της διαπλοκής και της μιντιακής τρομοκρατίας ξεκίνησε με συλλήψεις για την ΕρτOpen. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό…
— Ζωή Κωνσταντοπούλου (@ZoeKonstant) September 23, 2015
