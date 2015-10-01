Ελέγχους πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε MEGA και ΑΝΤ1

Τους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA και ANT1 επισκέφθηκαν χθες ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να δουν αν τηρούνται οι εργασιακοί κανόνες.
Επισημαίνεται ότι στο σταθμό MEGA αρχικά εμποδίστηκε η είσοδος του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο χώρο, αλλά στη συνέχεια οι ελεγκτές του υπουργείου εισήλθαν και ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κανονικά.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ότι πολιτική απόφαση του υπουργείου είναι οι έλεγχοι να συνεχισθούν και να εντατικοποιηθούν προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.
