Βήμα πρόκρισης για Ολυμπιακό-Κέρδισε και την Ντιναμό 1-0 στην Κροατία

Με γκολ του Μπράουν Ιντέγε, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Κροατία, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Μία ακόμη μαγική νύχτα για τον ευρωπαίο Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων του Champions League.

Μετά το Εμιρέιτς, οι «ερυθρόλευκοι» άλωσαν και το Μάξιμιρ του Ζάγκρεμπ και πλέον κρατάνε στα χέρια τους την υπόθεση πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, με τον Ιντέγε να σκοράρει στο 79ο λεπτό, επικράτησαν 1-0 της Ντιναμό στην Κροατία, έφτασαν τους έξι βαθμούς και πλέον ισοβαθμούν με την Μπάγερν Μονάχου στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στον 6ο όμιλο.

Επόμενη ευρωπαϊκή στάση για τον Ολυμπιακό, θα είναι το ματς της 4ης Νοεμβρίου με την Ντιναμό στο «Γ. Καραϊσκάκης», εκεί όπου ευελπιστεί ότι θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.