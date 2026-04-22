ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:21
Ρένος Χαραλαμπίδης: «Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς και δεν παντρεύτηκα – Ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, επισημαίνοντας τον λόγο για τον οποίο ουδέποτε σκέφτηκε να προχωρήσει σε γάμο, αν και -όπως παραδέχεται- υπάρχουν στιγμές που ο ίδιος απορεί με την επιλογή του να μην παντρευτεί.

«Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός» είπε, αρχικά, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός συσχέτισε την απόφασή του να μην παντρευτεί με τη θρησκεία, αναφέροντας τα εξής: 

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς, λέει στους μαθητές του: “Μην παντρευτείτε” και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: “Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε” και λέει μετά: “Να αφιερώσετε τη ζωή σας στον Θεό”, όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για να εμένα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα».

