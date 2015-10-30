Απίστευτο! Αβγό «γέννησε»… αβγό! (Video)

Μέχρι τώρα το ρητό έλεγε η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό η κότα αλλά σε ένα κοτέτσι στα Χανιά τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα καθώς ένα αβγό έκανε… ένα άλλο αβγό.

Το περίεργο αβγό βρέθηκε σε κοτέτσι στην Ξυλοκαμάρα Χανίων και ευτυχώς που ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το κοτέτσι βιντεοσκόπησε τη στιγμή της αποκάλυψης καθώς διαφορετικά, θα ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτός.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πήγε στο κοτέτσι και βρήκε το συγκεκριμένο αβγό, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο. Επειδή περίπου πριν ένα χρόνο, είχε βρει ένα αντίστοιχου μεγέθους αβγό, από το οποίο όταν έσπασε βγήκαν 4 κρόκοι, σκέφτηκε να βιντεοσκοπήσει τη στιγμή που θα έσπαγε στο πιάτο, το φετινό αβγό , στοιχιματίζοντας παράλληλα πόσους κρόκους θα έχει μέσα. Τελικά, όλοι έπεσαν έξω γιατί αυτό που αποκαλύφθηκε πραγματικά είναι και αξιοπερίεργο αλλά ίσως αποτελεί και μοναδική περίπτωση. Από το αβγό βγήκε ένα νέο αβγό, μικρότερο φυσικά σε μέγεθος αλλά “υγιέστατο”.

Όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης, δεν γνωρίζει αν η ίδια κότα που έκανε το περσινό τετράκορκο αβγό έκανε και το φετινό, όμως το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ παραγωγικό και περίεργο κοτέτσι.Ο ίδιος δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο και διερωτάται αν έχει καταγραφεί ανάλογη περίπτωση.

Δείτε το βίντεο με το αβγό – έκπληξη!

