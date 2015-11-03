ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:56
03.11.2015 10:09

Φοιτητές πέταξαν αβγά στον Αλβανό Πρωθυπουργό (Video)

Αλβανοί φοιτητές έριξαν αβγά στο αυτοκίνητο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο νόμο για το εκπαιδευτικό σύστημα, που θεωρούν ότι δίνει προτεραιότητα στα ιδιωτικά σε σχέση με τα κρατικά πανεπιστήμια.

 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσήχθησαν για ανάκριση οκτώ φοιτητές για το επεισόδιο που συνέβη στο πανεπιστήμιο των Τιράνων.

Οι φοιτητές έριξαν αβγά στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο Αλβανός πρωθυπουργός, χθες, την ώρα που αποχωρούσε από το πανεπιστημιακό συγκρότημα, όπου είχε σύσκεψη στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με εκπροσώπους μικρών επιχειρήσεων.

 

Οι σπουδαστές είναι δυσαρεστημένοι με το νόμο που υιοθετήθηκε πριν από δύο μήνες, επειδή προβλέπει αύξηση των χαμηλών διδάκτρων σε κρατικά πανεπιστήμια και δίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη δυνατότητα μερικής χρηματοδότησής τους από χρήματα που καταβάλλουν φορολογούμενοι.

Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, σύμφωνα με την ενημερωτική πύλη στο διαδίκτυο Albeu.com ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι οι φοιτητές.

