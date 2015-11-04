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04.11.2015 11:57

Δείτε γιατί δεν πρέπει να πετάτε τις φλούδες της πατάτας

04.11.2015 11:57
Δείτε γιατί δεν πρέπει να πετάτε τις φλούδες της πατάτας - Media

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Οι πιο πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ξεφλουδίζουν τις πατάτες και να πετάνε τις φλούδες. Οι επιστήμονες όμως επισημαίνουν ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος, γιατί η φλούδα της πατάτας είναι πιο ευεργετική για τον οργανισμό από την ίδια την πατάτα. 

 

Οι πιο πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ξεφλουδίζουν τις πατάτες και να πετάνε τις φλούδες. Οι επιστήμονες όμως επισημαίνουν ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος, γιατί η φλούδα της πατάτας είναι πιο ευεργετική για τον οργανισμό από την ίδια την πατάτα.

Μπορεί αυτό να φαίνεται τρελό, δείτε όμως τα οφέλη της φλούδας, σύμφωνα με το thehealthyarchive.info:

 

1. Βοηθούν στην απώλεια βάρους

Κατ΄αρχήν πρέπει να ξέρετε ότι οι φλούδες της πατάτας μπορούν να καταναλωθούν. Περιέχουν  λιγότερο λίπος, χοληστερόλη και νάτριο από την ίδια την πατάτα και μπορεί να αποτελέσουν ένα νόστιμο γεύμα. Προσθέτοντάς τις στο διαιτολόγιό σας μπορεί να βοηθήσουν στην απώλεια λίπους, καθώς δημιουργούν αίσθημα κορεσμού για πολλή ώρα και δεν έχουν θερμίδες.

 

2. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

 Οι φλούδες της πατάτας είναι πλούσιες σε βιταμίνες C,  Β και ασβέστιο. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που δίνει ενέργεια και προστατεύει το ανοσοποιητικό. Επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του  καρκίνου.

 

3. Δρουν προληπτικά κατά του καρκίνου

Οι φλούδες της πατάτας μπορούν να δράσουν προληπτικά κατά του καρκίνου, λόγω των φυτοχημικών. Παράλληλα περιέχουν μεγάλες ποσότητες χλωρογενικών, που συρρικνώνουν όγκους και καρκινικά κύτταρα, προστατεύοντας το σώμα από κακοήθειες.

 

4. Διατηρούν τα επίπεδα του σακχάρου

Εκτός του ότι είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι φλούδες της πατάτας περιέχουν συμπληρώματα που αντιμετωπίζουν τα επίπεδα γλυκόζης. Η μακροχρόνια κατανάλωσή τους βοηθά στην αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

 

5. Μειώνουν τη χοληστερόλη

 Οι φυτικές ίνες, πολυφαινόλες και γλυκαλκαλοειδή που περιέχουν οι πατάτες ρίχνουν τη χοληστερόλη.

 

6. Μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οι φλούδες της πατάτες περιέχουν κάλιο, ένα ζωτικό ιχνοστοιχείο, που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακής προσβολής. Περιέχουν επίσης τα ευεργετικά λίπη ωμέγα-3.

 

7. Δρουν βοηθητικά στον χρωματισμό των μαλλιών

Οι φλούδες της πατάτας βοηθούν στη μείωση των γκρίζων μαλλιών, μια και περιέχουν πολλά ζωτικά συμπληρώματα που βοηθούν στη διατήρηση του χρώματός τους.

 

8. Αντιμετωπίζουν τις δυσχρωμίες του δέρματος

Μέσω των αντιβακτηριακών και φαινολικών ουσιών που περιέχουν, βοηθούν στον αποχρωματισμό μαύρων κύκλων στα μάτια, κηλίδων, πανάδων και σημαδιών από την έκθεση στον ήλιο. Απλώς τρίψτε τις πάνω στα σημεία που θέλετε να αποχρωματίσετε.

 

9. Ανακουφίζουν από τα ηλιακά εγκαύματα

Είναι μια κλασική «συνταγή» για τα εγκαύματα από τον ήλιο. Εκτός από τα αντιβακτηριακά συστατικά τους, οι φλούδες της πατάτας ανακουφίζουν από τον πόνο και βοηθούν στις ανοιχτές πληγές.

 

 

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