Χανιά: Πρωτοποριακή επέμβαση σε ασθενή με νόσο του κινητικού νευρώνα

Μία καινοτόμος λαπαροσκοπική επέμβαση που αφορούσε την εγκατάσταση βηματοδότη του διαφράγματος σε ασθενή, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του κινητικού νευρώνα και ζούσε τα τελευταία πέντε χρόνια με αναπνευστήρα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σήμερα, στο νοσοκομείο Χανίων.

Μία καινοτόμος λαπαροσκοπική επέμβαση που αφορούσε την εγκατάσταση βηματοδότη του διαφράγματος σε ασθενή, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του κινητικού νευρώνα και ζούσε τα τελευταία πέντε χρόνια με αναπνευστήρα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σήμερα, στο νοσοκομείο Χανίων.

Την επέμβαση, η οποία διήρκησε δύο ώρες και σύμφωνα με τους γιατρούς ήταν επιτυχής, πραγματοποίησε ο Αμερικανός χειρουργός, καθηγητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κλίβελαντ, Ρέϊμορ Όντερς, με τη συνδρομή των χειρουργών της Α’ Χειρουργικής Κλινικής και άλλων γιατρών του Νοσοκομείου Χανίων, και την παρακολούθησαν ζωντανά όσοι γιατροί του νοσοκομείου επιθυμούσαν, σε οθόνη στο αμφιθέατρο του ιδρύματος.

«Η επέμβαση είχε αίσιο τέλος, θεωρείται επιτυχής. Ο ασθενής είχε μία πολύ καλή ανταπόκριση στη βηματοδότηση, καλή κινητικότητα στο αριστερό διάφραγμα και είδαμε ότι μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε», τόνισε ο καθηγητής Όντερς, ο οποίος δεν παρέλειψε να συγχαρεί το προσωπικό του νοσοκομείου για τη βοήθειά του.

Την ικανοποίησή του επειδή αυτή η εξειδικευμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, εξέφρασε ο διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Μανώλης Μπομπολάκης. «Νομίζω ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις αναβαθμίζουν και το νοσοκομείο και την κλινική μας», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετήθηκαν τέσσερα ηλεκτρόδια, δύο σε κάθε σκέλος του διαφράγματος, με διακοιλιακή προσπέλαση. Έτσι, το διάφραγμα θα λειτουργεί φυσιολογικά με εξωτερική βηματοδότηση, αποδεσμεύοντας τον ασθενή από τον μόνιμο αναπνευστήρα και ενδεχομένως από την τραχειοστομία.

Για τις ανάγκες της επέμβασης βρέθηκε στα Χανιά και ο καθηγητής Στιβ Μπάιερ, ιδρυτής του δικτύου για τη νόσο του κινητικού νευρώνα. «Η εντύπωσή μου είναι ότι η επέμβαση φαίνεται πως ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Αυτό θα επιτρέψει στον ασθενή να απαλλαγεί σύντομα από την τραχειοστομική συσκευή, με αποτέλεσμα να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής», τόνισε ο καθηγητής. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών, εκδήλωση ενημέρωσης για την ασθένεια του κινητικού νευρώνα.