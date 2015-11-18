ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:13
18.11.2015 08:26

Τα «έχωσε» στους Τούρκους φιλάθλους ο Τερίμ: «Χάθηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια και δεν μπορούν να περιμένουν ένα λεπτό;»

18.11.2015 08:26
Οι Τούρκοι φίλαθλοι γιούχαραν τον ελληνικό εθνικό ύμνο, ενώ συνέχισαν να αποδοκιμάζουν στην ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι. Ο Φατίχ Τερίμ δεν άντεξε και έκραξε τους συμπατριώτες του.

 

Ο Φατίχ Τερίμ δεν μασάει τα λόγια του και δεν έχει πρόβλημα να «κράξει» ακόμα και τους συμπατριώτες του. Στο χθεσινό φιλικό με την Εθνική Ελλάδας (0-0), του έδωσαν διπλή αφορμή για να τους τα χώσει για τα καλά στη συνέντευξη Τύπου.

Για τα γιουχαΐσματα στον ελληνικό εθνικό ύμνο, είπε πως «κανένας δεν το θέλει να συμβαίνει και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει ξανά. Άκουσα και εγώ τις αποδοκιμασίες και τα σφυρίγματα στον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ο κάθε ύμνος πρέπει να τυγχάνει σεβασμού. Είναι γείτονές μας οι Έλληνες, έπαιζαν μαζί μας και είναι σημαντικό να σέβεσαι τον γείτονά σου και ας μην έχει την ίδια θρησκεία και τα ίδια πιστεύω».

Αναφορικά με την ενός λεπτού σιγή και το ότι δεν την τίμησαν οι Τούρκοι στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι, απάντησε πως «χάθηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια και δεν μπορούν να περιμένουν ένα λεπτό; Δεν μπορούν να μείνουν ήσυχοι; Τι να τους εξηγήσεις. Αυτά τα γεγονότα δεν κάνουν καλό στην εικόνα μας. Βλέπουμε τρομοκρατικές επιθέσεις και αγώνες να αναβάλλονται. Η τρομοκρατία αφορά τους πάντες και αποτελεί απειλή για όλους μας. Η ειρήνη, η αδελφοσύνη και η κατανόηση πρέπει να υπάρχουν πάντα».

 

Πηγή: sport24.gr

