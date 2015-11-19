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19.11.2015 12:26

«Είναι η πρώτη μέρα της ζωής του Τσάρλι ως ελεύθερου ανθρώπου», είπε ο Μάρτιν Σιν για την ομολογία του γιου του ότι είναι φορέας του HIV (Photos).

19.11.2015 12:26
«Είναι η πρώτη μέρα της ζωής του Τσάρλι ως ελεύθερου ανθρώπου», είπε ο Μάρτιν Σιν για την ομολογία του γιου του ότι είναι φορέας του HIV (Photos). - Media

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Ο πατέρας του, Μάρτιν Σιν, έκανε τις πρώτες δηλώσεις μετά την ομολογία του γιου του, στο «People», και δήλωσε συγκινημένος από το θάρρος του.

 

Πριν από δύο ημέρες ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε ότι είναι φορέας στου ιού HIV στην τηλεόραση. Από τότε, έχουν εμφανιστεί πολλές πρώην ερωμένες του και πορνοστάρ, που ισχυρίζονται ότι δεν τους είχε ενημερώσει ποτέ και ότι τις έθεσε σε κίνδυνο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εκβιασμού από πολλές από αυτές που για να μην αποκαλύψουν το μυστικό του, του αποσπούσαν χρήματα.  Είπε μάλιστα, ότι έχει δώσει 10εκατ. δολ. για την σιωπή τους.

Ο πατέρας του, Μάρτιν Σιν, έκανε τις πρώτες δηλώσεις μετά την ομολογία του γιου του, στο «People», και δήλωσε συγκινημένος από το θάρρος του.

«Ηταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του. Το σκεφτόταν εδώ και μήνες και όλοι τον ενθαρρύναμε να το κάνει», είπε ο 75χρονος ηθοποιός. Και συνέχισε: «Αλλά πάντοτε έκανε πίσω γιατί φοβόταν πως θα ήταν σαν να πηγαίνει στο εκτελεστικό απόσπασμα, φαντάζομαι. Δεν το γνωρίζαμε κι εμείς ότι θα το κάνει, μέχρι το πρωινό που το αποφάσισε. Τον είδαμε το Σάββατο το πρωί, πήγαμε με τη γυναίκα μου, για να είναι σίγουρος ότι τον υποστηρίζουμε και αν ήθελε να τον συνοδεύσω. Αποφάσισε ότι ήταν προσωπική του υπόθεση, θα πήγαινε μόνος. Όταν κάποιος έρχεται σε τέτοια συνειδητοποίηση και αποκαλύπτει το μυστικά του – που όλοι έχουμε – δημόσια, είναι μια στιγμή μεγάλης ανακούφισης. Είναι ένα θαύμα. Το πρωί καθώς τον έβλεπα να αποκαλύπτει το πιο βαθύ σκοτεινό μυστικό του, δεν πίστευα τα επίπεδα του θάρρους που έβλεπα μπροστά μου. Και ήταν ο γιος μου. Αυτή η μέρα είναι η πρώτη μέρα της ζωής του Τσάρλι ως ελεύθερου ανθρώπου».

Ο Μάρτιν Σιν είναι εδώ και πολλά χρόνια ακτιβιστής στον αγώνα κατά του AIDS. 

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