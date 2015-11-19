Ο Μάτζικ Τζόνσον στο πλευρό του Τσάρλι Σιν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την υποστήριξή του στον Τσάρλι Σιν εξέφρασε ο Μάτζικ Τζόνσον μετά την αποκάλυψη του πρώτου ότι εδώ και τέσσερα χρόνια έχει διαγνωστεί θετικός στον HIV και ζήτησε από τον ηθοποιό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κόσμου σχετικά με την ασθένεια.

Την υποστήριξή του στον Τσάρλι Σιν εξέφρασε ο Μάτζικ Τζόνσον μετά την αποκάλυψη του πρώτου ότι εδώ και τέσσερα χρόνια έχει διαγνωστεί θετικός στον HIV και ζήτησε από τον ηθοποιό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κόσμου σχετικά με την ασθένεια.

«Εύχομαι στον Τσάρλι Σιν και την οικογένειά του το καλύτερο», δήλωσε ο Τζόνσον, στον οποίο είχε διαγνωστεί ο ιός το 1991 και πρόσθεσε: «Με την πρόοδο σε θεραπείες και φάρμακα, πλέον η νόσος μπορεί να καταπολεμηθεί και να ζήσει μια μακρά ζωή».

Ο παλαίμαχος των Λέικερς είναι εδώ και χρόνια υπέρμαχος των πασχόντων, οι οποίοι συχνά στιγματίζονται από την ασθένεια και ίδρυσε το Ίδρυμα «Magic Johnson» για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του ιού HIV.

Το αστέρι του μπάσκετ κάλεσε τον Σιν να γίνει εκπρόσωπος των ανθρώπων που πάσχουν από τον ιό σε όλο τον κόσμο, όπως ανέφερε το Us Weekly.

«Σπάζοντας τη σιωπή του, ελπίζω ότι ενωθεί μαζί για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το HIV / AIDS», πρόσθεσε.