Ο Τσάρλι Σιν πουλά το αρχοντικό του μετά την αποκάλυψη

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OΤσάρλι Σιν αποφάσισε να πουλήσει ένα από τα αρχοντικά του στο Μπέβερλι Χιλς. H είδηση αυτή αποδίδεται και συνδέεται με την αποκάλυψη του αγαπητού ηθοποιού ότι είναι φορέας του AIDS και ότι διαγνώστηκε με τον ιό πριν από 4 χρόνια.

OΤσάρλι Σιν αποφάσισε να πουλήσει ένα από τα αρχοντικά του στο Μπέβερλι Χιλς. H είδηση αυτή αποδίδεται και συνδέεται με την αποκάλυψη του αγαπητού ηθοποιού ότι είναι φορέας του AIDS και ότι διαγνώστηκε με τον ιό πριν από 4 χρόνια.

Ο 50χρονος πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Αμερική, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μετά από την εκ βαθέων συνέντευξη της περασμένης Τρίτης, ενώ οι φήμες και τα δημοσιεύματα από πρώην συντρόφους του κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Radar Online, o Σιν φέρεται να έχει βγάλει προς πώληση το αρχοντικό του, το οποίο έχει 6 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, πισίνα, προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τα έξοδα για τη θεραπεία του, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα η αναγγελία της πώλησης ήρθε μετά από την αποκάλυψη περί Aids.