10 εκατ.δολ. ζητά ο Τσάρλι Σιν για την αυτοβιογραφία του (Photos)

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Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που ο Τσάρλι Σιν εξομολογήθηκε στην τηλεόραση ότι είναι φορέας του HIV και δεν έχουν σταματήσει τα δημοσιεύματα.

Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που ο Τσάρλι Σιν εξομολογήθηκε στην τηλεόραση ότι είναι φορέας του HIV και δεν έχουν σταματήσει τα δημοσιεύματα, οι κατηγορίες, οι ιστορίες, οι παραφιλολογίες, οι μαρτυρίες, κτ.. Και μέσα σε όλα αυτά, του έχουν κάνει στενό μαρκάρισμα πολλοί εκδοτικοί οίκοι για να εξασφαλίσουν ένα βιβλίο όπου ο διάσημος ηθοποιός θα αποκαλύπτει τα πάντα για την ζωή και κυρίως για τα τελευταία τέσσερα χρόνια όταν αποκάλυψε ότι είναι φορέας HIV.

Βέβαια, σύμφωνα με την Page six, διάφοροι εκδότες έπαθαν εγκεφαλικό με το ποσό που απαιτεί ο διάσημος ηθοποιός. Δέκα εκατομμύρια δολάρια ζήτησε για να μιλήσει για την ζωή του. Γνωστός εκδότης, που δεν θέλει να αποκαλυφθεί το όνομα του, σχολίασε το ποσό ως εξής: «Το «Two and a half men» ήταν μια αστεία σειρά, αλλά είναι ακόμα πιο αστείο το ποσό των 10 εκ.δολ». Άλλοι εκδότες, που επίσης, έκαναν πίσω, θεωρούν ότι με τόση δημοσιότητα που έλαβε η αποκάλυψη του ότι είναι φορέας HIV, δεν έχουν μείνει και πολλά που δεν βγήκαν στην φόρα.

Ο Τσάρλι Σιν ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός. Για το «Two and a half men» έπαιρνε 1.3 εκατ. δολ. το επεισόδιο.

Δέκα εκατομμύρια ήταν το ποσό που έδωσε συνολικά, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, σε αυτούς που

τον εκβίαζαν ότι θα αποκαλύψουν το μυστικό του