Ο Τσάρλι Σιν έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο διακόπτοντας τα φάρμακα για τον ιό HIV (Video)

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Ο Τσάρλι Σιν έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του όταν διέκοψε την θεραπεία που έκανε για να αναζητήσει εναλλακτικές θεραπείες στο Μεξικό.

Ο Τσάρλι Σιν έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του όταν διέκοψε την θεραπεία που έκανε για να αναζητήσει εναλλακτικές θεραπείες στο Μεξικό. Καλεσμένος στην εκπομπή «The Dr. Oz Show», αποκάλυψε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα επίπεδα του ιού HIV να αυξηθούν στο αίμα του.

Επισκέφθηκε έναν γιατρό στο Μεξικό, τον Dr Sam Chachoua, ο οποίος όμως, δεν ήταν εξουσιοδοτημένος για τέτοιες θεραπείες. Ο Τσάρλι Σιν, ωστόσο, αποφάσισε να τον εμπιστευτεί. Ο γιατρός μάλιστα, βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή και είπε το εξής:

«Πήρα λίγο αίμα από τον Τσάρλι και έκανα ένεση με αυτό στον εαυτό μου. Και του είπα “Τσάρλι, αν δεν ξέρω τι κάνω, τότε έχουμε μπλέξει και οι δυο έτσι;”».

Ο 50χρονος ηθοποιός μίλησε δημόσια για τον ιό τον Νοέμβριο, ενώ διαγνώστηκε με τον HIV που προκαλεί το AIDS από τέσσερα χρόνια.