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22.01.2016 12:30

Ο Τσάρλι Σιν απείλησε ότι θα σκοτώσει την 8χρονη κόρη του (Photos)

22.01.2016 12:30
Ο Τσάρλι Σιν απείλησε ότι θα σκοτώσει την 8χρονη κόρη του (Photos) - Media

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Σε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη έχει μπει ο Τσάρλι Σιν και η πρώην σύζυγος του, Ντενίζ Ρίτσαρντς. 

 

 

Σε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη έχει μπει ο Τσάρλι Σιν και η πρώην σύζυγος του, Ντενίζ Ρίτσαρντς. Η 44χρονη ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο Σιν πούλησε το σπίτι στο οποίο έμενε η Ρίτσαρντς με τις δύο κόρες τους, το οποίο είχε αγοράσει ο Σιν αλλά είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τις έβγαζε ποτέ έξω και επίσης, ότι θα το έδινε στις κόρες τους. Ωστόσο, αυτή άργησε να πάρει μέτρα από όταν το έμαθε, λόγω της περιπέτειας υγείας του ηθοποιού, αλλά τώρα ζητά 1.2 εκατ. δολάρια για να αγοράσει καινούργιο σπίτι. Η απάντηση του Τσάρλι Σιν; «Το κάνει για να πάρει χρήματα».

Η Ντενίζ βέβαια, είπε κι άλλα, που αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα. Μίλησε για την άσχημη συμπεριφορά του, από την οποία δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα παιδιά του. Αυτή ισχυρίζεται ότι ο Σιν αποκάλεσε την κόρη του «πόρνη» και απείλησε να σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και την μητέρα της. Κάποια στιγμή έστειλε  στην 8χρονη κόρη του το εξής μήνυμα στο κινητό: «Καλά χριστούγεννα με την αποτυχημένη γ@μ@μ@ν@ μητέρα σου.  Ο πατέρας σου είναι μια ροκ σταρ ιδιοφυϊα». Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο Σιν εξήγησε ότι θεωρούσε ότι στην πραγματικότητα μιλά μέσω μηνυμάτων με την πρώην σύζυγο του, κι όχι με την κόρη του.

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς παίρνει το μήνα για διατροφή 55.000 δολάρια. 

Το πρώην ζεύγος με τις δύο κόρες του

Μέχρι τώρα η Ντενίζ Ρίτσαρντς δεν είχε μιλήσει, σεβόμενη, όπως είπε, τα προβλήματα υγείας του ηθοποιού 

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