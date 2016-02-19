Το «Star Wars» νίκησε το «Avatar» στο box office (Photos)

Μόλις είκοσι μέρες χρειάστηκε το «Star Wars» για να ανέβει στην κορυφή του box office.

Μόλις είκοσι μέρες χρειάστηκε το «Star Wars» για να ανέβει στην κορυφή του box office και να εκθρονίσει από αυτή μια ακόμα μεγάλη εμπορική επιτυχία, το «Avatar».

Η ταινία του Τζέϊ Τζέϊ Είμπραμς έκανε μέσα σε είκοσι μέρες 758 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Το «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον είχε χρειαστεί επτά μήνες για να κάνει 760.5 εκατ. δολ.

Και η Disney πανευτυχής για την επιτυχία, έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση: «Οι φαν του «Star wars» κράτησαν ζωντανό έναν γαλαξία σχεδόν για σαράντα χρόνια. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει «Star wars»».

Το έβδομο λοιπόν, σίκουελ έχει κάνει παγκοσμίως ήδη 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τρισδιάστατο «Avatar» είχε φτάσει 2.78 δις. δολ. Να τονίσουμε ότι ακόμα το «Star Wars» δεν έχει ανοίξει στην Κίνα. Τότε είναι που θα εκτοξευθούν τα νούμερα…