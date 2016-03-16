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Το δικό τους μνημόνιο συνεργασίας για την υποδοχή και περίθαλψη των προσφύγων υπέγραψαν στη Βαρκελώνη, οι δήμαρχοι τριών πόλεων της Μεσογείου, της Λέσβου, της Λαμπεντούζα και της πρωτεύουσας της Καταλωνίας, αναγνωρίζοντας την κοινή μοίρα που ενώνει το ανθρωπιστικό πνεύμα και τις κοινωνίες των λαών της ιδιαίτερης τούτης γεωγραφικής περιοχής, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική ιστοσελίδα El Publico.

Το δικό τους μνημόνιο συνεργασίας για την υποδοχή και περίθαλψη των προσφύγων υπέγραψαν στη Βαρκελώνη, οι δήμαρχοι τριών πόλεων της Μεσογείου, της Λέσβου, της Λαμπεντούζα και της πρωτεύουσας της Καταλωνίας, αναγνωρίζοντας την κοινή μοίρα που ενώνει το ανθρωπιστικό πνεύμα και τις κοινωνίες των λαών της ιδιαίτερης τούτης γεωγραφικής περιοχής, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική ιστοσελίδα El Publico.

Όπως δήλωσε η δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, παρουσία των δημάρχων της Λέσβου Σπύρου Γαληνού και της Λαμπεντούζα Τζουζεπίνα Νικολίνι, το σύμφωνο συνεργασίας έρχεται να αντιταχθεί στην «παθητικότητα της ΕΕ και των χωρών μελών της» στη διαχείριση της μεταναστευτικής εξόδου.

«Εκείνο που όφειλαν να είχαν πράξει τα κράτη- μέλη, το κάνει από μόνη της η κοινωνία των πολιτών. Πλέον δεν μπορούμε να ελπίζουμε περισσότερα από τα κράτη, κι έτσι οι πόλεις από μόνες μας πρέπει να κινητοποιηθούμε», υποστήριξε η λαοπρόβλητη δήμαρχος της καταλανικής μητρόπολης. Κατά την ίδια «αυτή η συμμαχία επιτρέπει τη συνεργασία ανάμεσα σε πόλεις που απαρνούνται την απάνθρωπη τούτη Ευρώπη».

Η συμφωνία, κατά την ίδια, αφορά την αμοιβαία παροχή βοήθειας μεταξύ των πόλεων αυτών, ακόμη και σε τεχνικό επίπεδο, ιδίως προς εκείνες τις νησιωτικές πόλεις που αναμένουν μεγάλη προσφυγική πίεση.

Η Άντα Κολάου εξέφρασε τη λύπη της που πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, οι οποίες διαθέτουν «πόρους και είναι προετοιμασμένες» για την υποδοχή προσφύγων, να μην μπορούν να το πράξουν λόγω του ότι «το ισπανικό κράτος δεν ανταποκρίνεται στα ποσοστά που έχουν συμφωνηθεί». «Το ισπανικό κράτος αποτελεί μεγάλο πρόβλημα κι εφαρμόζει πρακτικές απόλυτης αδιαφάνειας», προσέθεσε η ίδια, αναφέροντας πως η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης έχει αποστείλει πολλαπλά μηνύματα στην κεντρική εξουσία, χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση.

Από την πλευρά της, η Τζουζεπίνα Νικολίνι τόνισε πως η Μεσόγειος οφείλει να μετατραπεί σε «τόπο συνάντησης κι όχι σε σύνορο» για τους προσφυγικούς πληθυσμούς. «Μεταξύ μας, πολλές πόλεις προτιθέμεθα να οικοδομήσουμε ένα νέο όραμα για τη Μεσόγειο, ολότελα διαφορετικό από εκείνο που διαλαλεί η ΕΕ», προσέθεσε κι έτεινε χείρα προς τα ελληνικά νησιά που δοκιμάζονται από το προσφυγικό ρεύμα. «Οι δήμαρχοι των ελληνικών νησιών δεν θα είναι μόνοι τους όπως ήταν κι η Λαμπεντούζα» το 2011», υπενθύμισε η δήμαρχος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Λέσβου επέμεινε επίσης στο μήνυμα «να γίνει η Μεσόγειος ένας τόπος αλληλεγγύης κι ανθρωπιάς» και απέστειλε μήνυμα στους ισχυρούς της Ευρώπης «να σταματήσουν τις μαφίες που διακινούν κι ελέγχουν την είσοδο των μεταναστών», αλλά και στην ανάγκη να χαλιναγωγηθεί η ξενοφοβία.

Στην κορωνίδα του λόγου της η κ. Κολάου ιδίως υπογράμμισε την ανάγκη και την ελπίδα οι ηγέτες της ΕΕ να μην επικυρώσουν την «παράνομη και αήθη» συμφωνία με την Τουρκία.