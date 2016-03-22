Απροσδιορίστου …ηλικίας η πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» (Photos)

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Αν δει κάποιος τις φωτογραφίες της, δεν πιστεύει την ηλικία της.
Αν δει κάποιος τις φωτογραφίες της, δεν πιστεύει την ηλικία της. Η Ζάκλιν Σμιθ όμως, έχει ήδη «πατήσει» τα 71. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από την συμμετοχή της ως Κέλι Γκάρετ στην διάσημη τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι»-παρέα με την Φάρα Φόσετ και την Κέιτ Τζάκσον- εθεάθη να κάνει τα ψώνια της στο Μπέβερλι Χιλς.
Η εμφάνιση της σίγουρα δεν προδίδει την ηλικία της….
Η Ζακλίν Σμιθ έγινε διάησμη χάρης στην δημοφιλή σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι»
Παραμένει σε φόρμα στα 71 της χρόνια
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