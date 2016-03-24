Παραπέμπεται σε δίκη η αναισθησιολόγος της Μελίνας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο «σκαμνί» θα καθίσει η αναισθησιολόγος που κατηγορείται για κλοπή πεθιδίνης, το περασμένο καλοκαίρι, από το φαρμακείο του ΠΑΓΝΗ, η οποία εμπλέκεται και στην υπόθεση θανάτου της 4χρονη Μελίνας Παρασκάκη.

Στο «σκαμνί» θα καθίσει η αναισθησιολόγος που κατηγορείται για κλοπή πεθιδίνης, το περασμένο καλοκαίρι, από το φαρμακείο του ΠΑΓΝΗ, η οποία εμπλέκεται και στην υπόθεση θανάτου της 4χρονη Μελίνας Παρασκάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, αφού οι δύο δικογραφίες για την κλοπή των ναρκωτικών σκευασμάτων συσχετίσθηκαν, ασκήθηκε δίωξη στη γιατρό για κλοπή και χρήση ουσιών, από μη τοξικομανή.

Η εισαγγελία με κλητήριο θέσπισμα παρέπεμψε την υπόθεση στο μονομελές πλημμελειοδικείο για να δικαστεί χωρίς πάντως να ορίσει ημερομηνία.

Πηγή: cretalive.gr