Καταγγελίες-σοκ πιλότων των Emirates και Flydubai στο RT: «Είμαστε εξαντλημένοι, εργαζόμαστε υπό καθεστώς τρόμου»

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Απίστευτες καταγγελίες για εργασιακές συνθήκες «γαλέρας», που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων στις αεροπορικές εταιρείες Flydubai και Emirates δημοσιεύει το Russia Today.

Το ρωσικό δίκτυο υποστηρίζει ότι 60 άτομα που υποστηρίζουν ότι εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν είτε για την Emirates είτε για την Flydubai ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, καταγγέλλοντας κόπωση των πιλότων αλλά και εκφοβισμό από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών.

Το Russia Today δημοσίευσε μόνο τις καταγγελίες ατόμων που κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί ο ισχυρισμός τους ότι υπήρξαν εργαζόμενοι των εν λόγω εταιρειών.

Σύμφωνα πάντα με το ρωσικό δίκτυο τα παράπονα και οι καταγγελίες των εργαζομένων δεν οδήγησαν έως τώρα πουθενά, καθώς η αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ελέγχεται από τα ίδια άτομα που ελέγχουν και τις αεροπορικές εταιρίες.

Πολλοί πιλότοι κατήγγειλαν ότι αποθαρρύνονται από το να συμπληρώσουν αναφορές, καθώς συνήθως δεν λαμβάνουν καμία απάντηση εκτός από απειλητικές «προειδοποιήσεις».

Ένας πιλότος κατήγγειλε ότι οι κυβερνήτες στα αεροσκάφη της FlyDubai και της Emirates είναι επικίνδυνα κουρασμένοι, ωστόσο οποιαδήποτε σχετική αναφορά θεωρείται μειονέκτημα που είναι βέβαιο ότι θα κοστίσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πέραν αυτού οι πιλότοι «δέχονται επιπλήξεις σαν παιδιά» ενώ αντιμετωπίζονται ως «σκλάβοι ή ερασιτέχνες».

Περιέγραψε δε την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή, καθώς το γεγονός ότι πιλότοι που πετούν ενώ είναι εξαντλημένοι εγείρει ζητήματα ασφάλειας.

Ένας άλλος πιλότος, που εργάζεται στην Emirates, περιέγραψε τις τακτικές που ακολουθεί η εταιρεία ώστε να εκφοβίζει τους εργαζόμενους για να παραμένουν σιωπηλοί και να μην καταγγέλλουν ότι είναι κουρασμένοι.

Η Emirates φέρεται να απειλεί τους πιλότους ότι θα διεξαγάγει εσωτερική έρευνα, γεγονός που σημαίνει ατελείωτες εξετάσεις για κατάθλιψη και άλλες ασθένειες που δεν έχουν καμία σχέση με την φυσική εξουθένωση.

Άλλες καταγγελίες αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με το Russia Today η μόνη υποχρέωση της Αρχής, που ιδρύθηκε το 1996, είναι να ελέγχει και να επιτηρεί την πολιτική αεροπορία στα ΗΑΕ.

Πιλότος την Emirates, που μίλησε στο Russia Today υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, κατήγγειλε ότι η Αρχή δεν είναι ανεξάρτητη από το κράτος, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της αμερόληπτα. Η απουσία ελέγχου και επιτήρησης έχει αφήσει τους πιλότους χωρίς οποιαδήποτε Αρχή στην οποία να μπορούν να διαμαρτυρηθούν, ενώ οι όποιες καταγγελίες γρήγορα «κουκουλώνονται».

Άλλος πιλότος της Emirates κατήγγειλε ότι η Αρχή ελέγχεται από στελέχη της αεροπορικής εταιρείας και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Αρχής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates, ο Σεΐχης Αχμεντ Μπιν Σαεντ Αλ Μακντουμ.

O Σεΐχης Αχμεντ Μπιν Σαεντ Αλ Μακντουμ

Πάντως εκπρόσωπος της Emirates, μιλώντας στο Russia Today, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι βασίζονται «σε ανώνυμους ανθρώπους που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι εργάζονται ή εργάστηκαν στην εταιρεία». Υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν κάνει συμβιβασμούς σε ζητήματα ασφάλειας ενώ τηρεί απόλυτα τους κανονισμούς. Τις κατηγορίες διέψευσε και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ.

Οι μαρτυρίες των πιλότων της Emirates και της FlyDubai ήρθαν μετά της δημοσιοποίησης από το Russia Today της μαρτυρίας πιλότου της Flydubai, ο οποίος κατήγγειλε ότι η κούραση κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη συντριβή αεροσκάφους της εταιρείας στο αεροδρόμιο του Rostov, στις 19 Μαρτίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 62 άνθρωποι.

Πηγή: Russia Today