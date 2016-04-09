Αυτό το βίντεο δεν το έχετε ξαναδεί: Βουρτσίζει τα δόντια τεράστιου ιπποπόταμου και τον ανακουφίζει

Το να είσαι κτηνίατρος ή να εργάζεσαι με άγρια ζώα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά όταν πρέπει να μπεις σχεδόν ολόκληρος στο τεράστιο στόμα ενός ιπποπόταμου.

Στους μεγάλους ζωολογικούς κήπους, μαζί με άγρια ζώα, οι κτηνίατροι και οι φύλακες έχουν δύσκολο έργο. Πρέπει να προσέχουν το κάθε ζώο και όταν διαπιστώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά πρέπει να το φροντίζουν και να το περιθάλπουν.

Ο τεράστιος αρσενικός ιπποπόταμος ήταν τον τελευταίο καιρό ανήσυχος. Είχε ένα πρόβλημα στα δόντια. Ο κτηνίατρος έπρεπε να δει που είναι το πρόβλημα στα δόντια του και να τον βοηθήσει. Το ζωντανό σαν να νιώθει ότι ο άνδρας δεν έχει κακό σκοπό, ανοίγει το στόμα του και κάθεται ήρεμος σαν αρνάκι.

Το στόμα του είναι τόσο τεράστιο που χωράει ο άνθρωπος σχεδόν ολόκληρος μέσα. Εάν ήθελε ο ιπποπόταμος μπορούσε να τον κόψει στα δυο. Και όμως ανοίγει το στόμα του. Ο άνδρας περνάει το χέρι του από μέσα και καθαρίζει όλα τα υπολείμματα τροφών.

Καθαρίζει τα τεράστια δόντια, τη γλώσσα, τον ουρανίσκο και στη συνέχεια παίρνει μια βούρτσα και βουρτσίζει τα δόντια του ιπποπόταμου, ο οποίος φαίνεται να το απολαμβάνει.

Δημοσιεύτηκε από Điện Máy Giá Tại Kho στις Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016