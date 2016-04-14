Προσοχή: Ποιες πατάτες δεν πρέπει να τρώτε και γιατί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι διατροφολόγοι σχετικά με την κατανάλωση πατάτας.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι διατροφολόγοι σχετικά με την κατανάλωση πατάτας.
Συγκεκριμένα, οι πατάτες που έχουν πάρει πράσινο χρώμα είναι επικίνδυνες για την υγεία, καθώς έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε σολανίνη, μιας τοξίνης που προκαλεί ναυτία, πονοκέφαλο και νευρολογικά προβλήματα.
Όλες οι πατάτες παράγουν μικρές ποσότητες σολανίνης ως μια μορφή φυσικού εντομοκτόνου για την προστασία τους.
Ωστόσο, οι πατάτες που εκθέτονται παρατεταμένα στο φως και σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παράγουν ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες σολανίνης και να πρασινίσουν εξαιτίας της αύξησης της χλωροφύλλης.
Στα αριστερά της ακόλουθης φωτογραφίας, βρίσκεται μια ελαφρώς πράσινη πατάτα που είναι ασφαλής για κατανάλωση και στα δεξιά μια πατάτα, που έχει πρασινίσει πολύ και πρέπει να την πετάξετε.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.