Προσοχή: Ποιες πατάτες δεν πρέπει να τρώτε και γιατί

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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι διατροφολόγοι σχετικά με την κατανάλωση πατάτας.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι διατροφολόγοι σχετικά με την κατανάλωση πατάτας.

Συγκεκριμένα, οι πατάτες που έχουν πάρει πράσινο χρώμα είναι επικίνδυνες για την υγεία, καθώς έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε σολανίνη, μιας τοξίνης που προκαλεί ναυτία, πονοκέφαλο και νευρολογικά προβλήματα.

Όλες οι πατάτες παράγουν μικρές ποσότητες σολανίνης ως μια μορφή φυσικού εντομοκτόνου για την προστασία τους.

Ωστόσο, οι πατάτες που εκθέτονται παρατεταμένα στο φως και σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παράγουν ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες σολανίνης και να πρασινίσουν εξαιτίας της αύξησης της χλωροφύλλης.

Στα αριστερά της ακόλουθης φωτογραφίας, βρίσκεται μια ελαφρώς πράσινη πατάτα που είναι ασφαλής για κατανάλωση και στα δεξιά μια πατάτα, που έχει πρασινίσει πολύ και πρέπει να την πετάξετε.