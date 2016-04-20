O Ντέιβιντ Χάσελχοφ θέλει να βγει στην σύνταξη, αλλά δεν τον αφήνει η πρώην του (Photo)

Ετοιμάζεται για σύνταξη σιγά-σιγά. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, και μάλιστα ενώπιον δικαστηρίου. Τι τον εμποδίζει όμως; Η πρώην του! Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ πληρώνει 21.000 δολάρια τον μήνα στην πρώην του σύζυγο, Πάμελα Μπαχ, από το 2006 που χώρισαν. Συνολικά της έχει δώσει 2.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο διάσημος ηθοποιός κινήθηκε δικαστικά προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό το βάρος. «Είμαι 63 χρονών, που σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάζομαι για την σύνταξη. Και όχι να συνεχίσω να δουλεύω για να συντηρώ την Μπαχ», ανέφερε. Επίσης, εξήγησε ότι με το εισόδημα του-που είναι 112.000 δολάρια το μήνα-δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του, την πρώην σύζυγο, και τις δύο κόρες του, 25 και 23 χρονών.

Ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγο και τις δύο κόρες τους