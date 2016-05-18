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18.05.2016 06:20

Προσοχή στις πολλές πατάτες – Αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης

18.05.2016 06:20
Τηγανητά: Οι κίνδυνοι για την καρδιά - Media

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Νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση πατατών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση.

 

Νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση πατατών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αναφέρει πως όσοι τρώνε τέσσερις ή περισσότερες μερίδες πατάτες μέσα στην εβδομάδα, βραστές, τηγανητές, ψητές, πουρέ ή όπως αλλιώς μαγειρεμένες, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Οι πατάτες είναι από τις τροφές με την μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως. Η σχέση τους με την υπέρταση δεν είχε έως τώρα μελετηθεί επισταμένα.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, καθώς και του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Brigham and Women της Βοστόνης, με επικεφαλής τη Λέα Μπόργκι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 187.000 άνδρες και γυναίκες, που δεν είχαν υπέρταση στην έναρξη της 20ετούς μελέτης.

Αποδείχθηκε ότι, σε σχέση με όσους τρώνε πατάτες λιγότερο από μια φορά τον μήνα, όσοι τρώνε τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, έχουν αυξημένο κατά 11% κίνδυνο για υπέρταση αν οι πατάτες είναι βραστές ή ψητές, ενώ ο κίνδυνος είναι αυξημένος κατά 17%, αν οι πατάτες είναι τηγανητές.

Δεν διαπιστώθηκε κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα πατατάκια (τσιπς) και στην υπέρταση. Όσο κανείς αντικαθιστούσε τις πατάτες με μη αμυλούχα λαχανικά, τόσο μειωνόταν ο κίνδυνος υπέρτασης.

Οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και μπορούν να αυξήσουν απότομα το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα.

 

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