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07.06.2016 13:45

TripAdvisor: Στους αγαπημένους προορισμούς των Ευρωπαίων τα Χανιά (Photos)

07.06.2016 13:45
TripAdvisor: Στους αγαπημένους προορισμούς των Ευρωπαίων τα Χανιά (Photos) - Media

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Μεταξύ των πρώτων προορισμών στην Ελλάδα, κατατάσσεται η πόλη των Χανίων σύμφωνα με τους χρήστες της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας TripAdvisor που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ιστοτόπους παγκοσμίως.

 

Μεταξύ των πρώτων προορισμών στην Ελλάδα, κατατάσσεται η πόλη των Χανίων σύμφωνα με τους χρήστες της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας TripAdvisor που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ιστοτόπους παγκοσμίως.

Στις δραστηριότητες του TripAdvisor, μεταξύ άλλων, είναι και η ετήσια κατάταξη των 10 δημοφιλέστερων ταξιδιωτικών προορισμών ανά χώρα, η οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε για το 2016 βασιζόμενη σε μια σειρά από κριτήρια.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος τα Χανιά (Chania Town) βάσει των σχολίων κι επιλογών των ταξιδιωτών κατατάσσονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση της λίστας με τους 10 δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει η Αθήνα. Μάλιστα ο Δήμος έλαβε από το TripAdvisor σημαίες με την αναφορά των Χανίων ως νικητή στις επιλογές των ταξιδιωτών για το 2016 τις οποίες και ξεκίνησε να αναρτά από σήμερα σε σημεία του δήμου.

Οι πρώτες σημαίες υψώθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, την αρχή της οδού Χάληδων και την περιοχή Νέα Χώρα, ενώ θ΄ ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η τοποθέτηση των υπολοίπων σημαιών στις πύλες εισόδου και σε άλλα σημεία της πόλης.

«Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση με παγκόσμια εμβέλεια, που προκύπτει από τις αξιολογήσεις των επισκεπτών», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας που παράλληλα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης, από την πλευρά του επεσήμανε ότι «η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση των Χανίων στον τομέα της τουριστικής προβολής, ενισχύοντας τις προσπάθειες όλων μας για αυξημένη εξωστρέφεια και εντονότερη παρουσία – συμμετοχή στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι». Την ικανοποίηση της για τη συγκεκριμένη διάκριση εξέφρασε και η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων.

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