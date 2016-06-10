Συναγερμός και φόβος για τους χούλιγκανς Αγγλίας – Ρωσίας το Σάββατο στο EURO

Τι μέτρα λαμβάνουν οι διοργανωτές του Euro μετά το χάος των τελευταίων ωρών στην Μασσαλία

Ο πρώτος μεγάλος πονοκέφαλος των γαλλικών Αρχών είναι η αποψινή πρεμιέρα του Euro (22.00, Γαλλία – Ρουμανία), με μια τεράστια επιχείρηση αστυνομίας, στρατού και αντιτρομοκρατικής προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος από ενδεχόμενη τζιχαντιστική επίθεση.

Ωστόσο, το δεύτερο μεγάλο κρας τεστ για τους διοργανωτές αφορά το αυριανό παιχνίδι Αγγλίας – Ρωσίας (Σάββατο 22.00, γήπεδο Βελοντρόμ). Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης οι θερμόαιμοι Άγγλοι έχουν κάνει άνω – κάτω την Μασσαλία, με την σφοδρότητα των μαχών τόσο με ντόπιους, όσο και με αστυνομικές δυνάμεις να σοκάρει.

Η μεγάλη ανησυχία των Γάλλων έχει να κάνει με το ενδεχόμενο τις προσεχείς ώρες και μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο Άγγλοι με Ρώσους φανατικούς και κυρίως με ομάδες νεοναζιστών.

Οι Γάλλοι αστυνομικοί έχουν χαρακτηρίσει την αναμέτρηση της 11ης Ιουνίου ως μια από τις πέντε πιο επικίνδυνες του Euro. Έχουν επιστρατευθεί τέσσερις φορές περισσότεροι αστυνομικοί, συγκριτικά με τα άλλα ματς του Euro, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Scotland Yard. Ενδεχομένως, μάλιστα, από το πρωί του Σαββάτου να αυξηθεί κι άλλο ο ήδη μεγάλος αριθμός των 1.200 αστυνομικών γύρω από το «Stade Velodrome».