Ρώσοι χούλιγκανς: Βαράτε για την πατρίδα

Ρωσία και Βρετανία βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την UEFA μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Οι ρώσοι ταραξίες δραστηριοποιούνται κατά τα αγγλικά “πρότυπα”.

Η μαρτυρία που υπογράφει ο υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα fanstyle.ru των ρώσων χούλιγκανς είναι ανώνυμη. “Τρεις ώρες πριν από το παιχνίδι συναντηθήκαμε σε ένα πάρκο, είμαστε περίπου 250-300 άτομα”, γράφει για τα όσα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου.

“Είμαστε όλοι εκεί, οι Άστεγοι, τα Γουρούνια, οι Ατμομηχανές, οι Ταύροι”. Πρόκειται για παρατσούκλια των ρώσων χούλιγκανς, που προέρχονται, αντιστοίχως, από τη Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης, και τις τρεις μεγάλες ομάδες της Μόσχας, δηλαδή τη Σπάρτακ, τη Λοκομοτίβ και τη Ντυναμό. Κάποια στιγμή, αναφέρεται στην ίδια περιγραφή, “πήγαμε σε μία πλατεία με κάποιες ιρλανδέζικες παμπ και πολλούς Άγγλους”.

Η συνέχεια και τα όσα έγιναν πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Ρωσία προκάλεσαν παγκόσμια αγανάκτηση: οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πετώντας καρέκλες και μπουκάλια ο ένας στον άλλον. Η αστυνομία συνέλαβε περίπου 150 άτομα, ενώ το ρωσικό κυνηγητό στους άγγλους φιλάθλους συνεχίστηκε και μετά το ματς. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία UEFA θέτει τη Ρωσία υπό επιτήρηση, ενώ απειλεί και τις δύο χώρες με αποκλεισμό από το EURO, εάν επαναληφθούν τα επεισόδια. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Άγγλους και Γάλλους, καθώς και μεταξύ των άγγλων φιλάθλων.

Αγγλική παράδοση, ρωσική εκτέλεση

O “αυτόπτης μάρτυς” γράφει στο fanstyle.ru ότι οι ρώσοι χούλιγκανς διαθέτουν πλέον “πολλά τρόπαια”, εννοώντας τις αγγλικές σημαίες που απέσπασαν από τα χέρια της “άλλης πλευράς”. Σε ρωσικό έδαφος οι χούλιγκανς από την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα δέρνονται μεταξύ τους, αλλά στο εξωτερικό κάνουν κοινό μέτωπο. Στο EURO του 2012 συγκρούστηκαν με πολωνούς χούλιγκανς. Το ότι φέτος βρήκαν μπροστά τους άγγλους χούλιγκανς, αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ειρωνία της ιστορίας, γιατί οι ρώσοι χούλιγκανς δρουν και οργανώνονται με βάση τα αγγλικά πρότυπα. Οι πρώτοι σύνδεσμοι εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ´70 στη Σοβιετική Ένωση και άνθισαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, απορροφώντας και την υποκουλτούρα των χούλιγκανς. Στη δεκαετία του ´90 μάλιστα άρχισαν να υιοθετούν και αγγλικά ονόματα ή παρατσούκλια, όπως “Red Blue Wariors”. Αρχικά οι χούλιγκανς δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Μόσχα. Σήμερα οι περισσότεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν βίαιους, οργανωμένους οπαδούς.

Συνήθως τα “ραντεβού για ξυλοδαρμό” δίνονται σε προάστια ή δασικές εκτάσεις, μακριά από την αστυνομία και τα αδιάκριτα βλέμματα. Ένας πρώην χούλιγκαν, ο Ντμιτρι Λέκουχ, γράφει σε αθλητική ιστοσελίδα ότι “στο rating του χουλιγκανισμού οι ρώσοι φίλαθλοι έχουν εκτοπίσει πλέον την παλαιά Ευρώπη, γιατί είναι πιο καλά οργανωμένοι και πιο πειθαρχημένοι”. Σε ποιες ακρότητες μπορούν να φτάσουν οι χούλιγκανς φάνηκε τον Δεκέμβριο του 2010, όταν περισσότεροι από 5.000 χούλιγκανς είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Μόσχας διαδηλώνοντας την αγανάκτησή τους για τον θάνατο ενός φιλάθλου στη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία. Τελικά οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν και οι ίδιοι με τη ρωσική αστυνομία και στη συνέχεια εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους με στόχο οποιονδήποτε δεν διαθέτει σλαβικά χαρακτηριστικά. Τα επεισόδια υποκινήθηκαν από ομάδες ακροδεξιών, οι οποίοι, όπως άλλωστε και στη Δύση, έχουν παρεισφρήσει πλέον στις τάξεις των χούλιγκανς.

Κάλυψη από την πολιτική;

Ακραίες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν κατά καιρούς να αξιοποιήσουν αυτό το “δυναμικό της βίας”. Μετά τα πρόσφατα επεισόδια στη Μασσαλία ο ιδρυτής του “Εθνικού Μπολσεβικικού Κόμματος” Έντουαρντ Λιμόνοφ έγραψε ότι οι Βρετανοί “πρέπει να νιώσουν τη ρωσική γροθιά”. Σε σχόλιό του μέσω Twitter ο Ίγκορ Λεμπέντεφ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ρωσικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, διεμήνυσε: “Καλά τους κάνατε, αγόρια”. Ο Λεμπέντεφ είναι γιος του ακροδεξιού Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι και μέλος του ρωσικού Κοινοβουλίου. Το εθνικιστικό κόμμα του, το LDPR, προσπαθήσει να αλιεύσει ψήφους μεταξύ των χούλιγκανς.

Όλα αυτά δημιουργούν πολλά ερωτηματικά για τη συμπεριφορά των ρώσων οπαδών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018, που θα διεξαχθεί στη Ρωσία. Η ιστοσελίδα Gazeta.ru εκτιμά ότι η αστυνομία θα υιοθετήσει μία πιο αυστηρή τακτική απέναντι στους ταραξίες και μάλιστα ενδέχεται να αποκλείσει μερικούς από αυτούς από τα γήπεδα του ρωσικού Μουντιάλ.

Πηγή: DW