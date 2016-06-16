Οι μυαλοφυγόδικοι του Euro

Η ενοποίηση υπό την αιγίδα μιας Ομοσπονδίας με κοινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα καταρ­ρέει μέσα σε έναν κυκεώνα άγρι­ων συγκρούσεων μεταξύ ακροδεξιών χούλι­γκαν και διαδηλώσεων εκατοντάδων χιλιά­δων εργαζομένων, οι οποίοι βλέπουν τα κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών, που μέχρι και σήμερα τα θεωρούσαν δεδομένα, να διαγράφονται με μια απλή νέα νομοθετική διάταξη, ενώ τα μεσαία στρώματα πτωχοποιούνται και οι ήδη πτωχοί οδηγούνται στα όρια της εξαθλίωσης.

Την ίδια ώρα στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες των ομίλων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαί­ρου οι ακροδεξιές οργανώσεις, που ακμάζουν σε όλη την Ευρώπη, βρήκαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια πρωτοφανή επίδειξη δύ­ναμης.

Προάγγελο, κατά πολλούς, στο τι πρόκειται να ακολουθήσει στην περίπτωση ενίσχυσης της δύναμής τους.

Ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός συγγρα­φέας Paul Auster(«Η τριλογία της Νέας Υόρκης, Sunset Park, Το βιβλίο των Ψευδαισθή­σεων») έχει διατυπώσει την άποψη πως «το ποδόσφαιρό είναι το υποκατάστατο του πολέμου μεταξύ των εθνών και κοινωνι­κών τάξεων, εν καιρώ ειρήνης».

Το προφίλ

Η συγκεκριμένη άποψη αποτυπώνεται ξε­κάθαρα στο προφίλ των Ρώσων χούλιγκαν, που έχουν σκορπίσει τον τρόμο στη Μασσαλία, ισοπεδώνοντας το κέντρο της πόλης και δέρνοντας αλύπητα τους Άγγλους ομοϊδεά­τες τους. Τους… Άγγλους που όλοι «λατρεύ­ουν να μισούν» για τον απλούστατο λόγο ότι στις χώρες που πηγαίνουν είναι απλά ο εαυ­τός τους. Δηλαδή άπειρα λίτρα μπύρα, τρα­γούδια, «αραλίκι» στις παμπ και τα παγκάκια στις πλατείες, που τις μετατρέπουν σε σκουπιδότοπους και δημόσια ουρητήρια, και για να σπάνε την πλήξη, πριν από το γήπεδο ξύ­λο… Είτε μεταξύ τους είτε με χούλιγκαν αντί­παλων ομάδων ή εθνών.

Εδώ όμως βρίσκεται και η ειδοποιός δια­φορά των Βρετανών χούλιγκαν με τα οργανω­μένα τάγματα εφόδου των Ρώσων και άλλων αντίστοιχων ομάδων, προερχόμενων κυρίως από το ανατολικό μπλοκ: το «ξύλο» είναι «μέ­ρος του παιχνιδιού» (part of the game).

Οι τρεις ημέρες άγριων συγκρούσεων και ξυλοδαρμών μεταξύ των Ρώσων και των Άγ­γλων στη Μασσαλία, τα επεισόδια στη Λιλ με­ταξύ Γερμανών και Ουκρανών, αλλά και στο Παρίσι μεταξύ Γάλλων μελών των ακροδεξιών χούλιγκαν, των Ultras, με την αστυνομία, πέ­ρα από την πιστοποίηση της παταγώδους απο­τυχίας των πολυδιαφημισμένων «δρακόντει­ων μέτρων ασφαλείας» των γαλλικών αρχών (όπως παραδέχονται οι Γάλλοι, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη 90.000 αστυνομικών, στρα­τιωτών και εκπαιδευμένων ανδρών εταιρειών ιδιωτικής ασφάλειας για την πρόληψη και την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από τον 1515 είχε συμπεριλάβει στα πιθανά «σενάρια» τα επεισόδια μεταξύ οπαδών, αλλά όχι σε αυ­τή την έκταση και με αυτή την ένταση), απέ­δειξαν σε όποιον θεωρούσε πως η αρμονική συνύπαρξη στον ίδιο τόπο ανθρώπων με δια­φορετική γλώσσα, κουλτούρα, ιδεολογία, κοι­νωνική τάξη, θρησκεία και μεταξύ τους άσβε­στο μίσος, που χάνεται στα βάθη των αιώνων, είναι δυνατή, στην πράξη είναι αδύνατη.

Άγριο ξύλο

Τα όσα συνέβησαν στη Μασσαλία, μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στα αντιπροσωπευ­τικά συγκροτήματα της Αγγλίας και της Ρωσί­ας, οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι είχαν να τα δουν σε διεθνή διοργάνωση ανάλογου βεληνεκούς με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου από την αντίστοιχη διοργάνωση, στο Βέλγιο και την Ολλανδία, το 2000.

Δηλαδή ξύλο στις εξέδρες μεταξύ οπαδών, σπασμένες καρέκλες, φωτοβολίδες «ευθείας βολής» (σ.σ.: που βάσει του ποινικού κώ­δικα το άτομο που θα το χρησιμοποιήσει, εφόσον συλληφθεί, οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για απόπει­ρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση) και φυ­σικά άγριο ξύλο στα σοκάκια του μεγάλου λιμανιού, στον γαλλικό Νότο.

Τις τελευταίες ημέρες τα ρεπορτάζ των μεγαλύτερων μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, αφιερώνουν σημα­ντικό τηλεοπτικό χρόνο και σελίδες στα αφι­ερώματα στα γκρουπ των Ρώσων ακροδεξιών νοσταλγών των ναζί και των επικεφαλής, πολ­λοί εκ των οποίων βρίσκονται στη Γαλλία με διαπιστεύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Όποιος και αν είναι ο πραγματικός σκοπός των ρωσικών ταγμάτων εφόδου, τα μέλη των οποί­ων δεν κρύβουν ότι πήγαν στη Γαλλία όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για να «διατυμπανίσουν» την «ανωτερότητα» των Ρώσων, την ιδεολογική τους ταυτότητα, την αποστροφή τους στη δυτική Ευ­ρώπη και να κάνουν επίδειξη δύναμης εναντίον των Άγγλων, αποδεικνύοντας ότι αυτοί είναι τα «αφεντικά», η πραγματικότητα είναι ότι από τη μια τα γαλλικά μέτρα ασφαλείας που ελήφθη- σαν δεν αποδίδουν και από την άλλη ότι η «αρρώ­στια» της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του άγριου φανατισμού ενάντια σε οτιδήποτε θεω­ρείται ότι εκπροσωπεί την ιδέα και τα πιστεύω της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πρέπει να εκλείψει».

Έξαρση του χουλιγκανισμού

Για πολλά χρόνια τα φαινόμενα χουλιγκανι­σμού είχαν βγει από το προσκήνιο στα ευρω­παϊκά γήπεδα. Τα όποια επεισόδια είτε θεω­ρούνταν μεμονωμένα περιστατικά είτε λάμβαναν χώρα σε «δευτεροκλασάτα» εθνικά πρωτα­θλήματα.

Η πλασματική αυτή εικόνα μοιάζει να αλλά­ζει τα τελευταία χρόνια. Η άνοδος της Ακροδε­ξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσε και τις ομάδες των χούλιγκαν.

Στις μικρότερες κατηγορίες της Γερμανί­ας ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε οργανωμένους οπαδούς αριστερών πολιτικών πεποιθήσεων στο Άαχεν, το Μπράουνσβαϊκ και το Ντούισμπουργκ.

Γ ια πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα «Χούλιγκαν κατά των Σαλαφιστών».

Πολλές οργανωμένες λέσχες οπαδών γερμανικών συλλόγων της Bundesliga και της Ζweiteliga (Β’ κατηγορίας) έχουν σχέσεις με τους Γερμανούς νεοναζί.

Ανάλογες ακροδεξιές ομάδες έχουν δημιουργηθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία, το Βέλγιο και τις σκανδιναβικές χώρες. «Φουσκωτοί» οπαδοί έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε βάρος, μεταναστών.

Στη Μασσαλία, όπου ο αριθμός των μου­σουλμάνων μόνιμων κατοίκων υπολογίζε­ται περίπου στους 200.000, ορισμένοι Άγγλοι οπαδοί προκαλούσαν και φώναζαν «ISIS, πού είσαι;».

Φαίνεται πως η στροφή της Ευρώπης προς την Ακροδεξιά και η ενίσχυση της ισλαμοφοβίας τρέφουν τις ομάδες των χούλιγκαν.

Το χρονικό των επεισοδίων

Οι… Street fighters του Euro 2016 έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (9.6), λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης στο γήπεδο. Η μάχη στους δρόμους προηγήθηκε αυτής ανάμεσα σε Γαλλία και Ρουμανία που συγκρούστηκαν μεν την Παρασκευή (10.6), αλλά εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Αντίθετα το πεδίο δράσης των ταραξιών ήταν πολύ μεγαλύτερο στους δρόμους της Μασ­σαλίας. Άγγλοι οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης και έκαναν το repeat το βράδυ της Παρασκευής, όταν στο «μενού» μπήκαν και οι Ρώσοι.

Οι συμπλοκές δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχί­στηκαν το Σάββατο (11.6) στο Παλαιό Λιμάνι της Μασσαλίας, εκεί όπου πλέον εμφανίστηκε και τρίτος «αντίπαλος».

Γάλλοι, Άγγλοι και Ρώσοι χούλιγκαν συνε­πλάκησαν στους δρόμους προκαλώντας ζη­μιές σε καταστήματα και αυτοκίνητα. Παρά την επέμβαση της γαλλικής αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης, ένας εκδρομέ­ας από την Αγγλία, ηλικίας 50 ετών, ξυλοκοπήθηκε ανηλεώς από Ρώσους και μεταφέρ­θηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πλέον οι μάχες στους δρόμους της Γαλλίας είναι ένα φαινόμενο που κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του. Συμπλοκές υπήρξαν και στη Νίκαια, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Ρώσοι επι­τέθηκαν στους Άγγλους εντός γηπέδου (!) αμέσως μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Αρκετοί άλλοι φίλαθλοι μεταφέρθηκαν σε νο­σοκομεία και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες, χω­ρίς να έχει καταγραφεί άλλο σοβαρό περιστατικό.

«Οχυρωμένες» οι πόλεις

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης η Λιλ θύ­μιζε πόλη υπό ομηρία.

Η νέα γειτνίαση των Ρώσων, Άγγλων και Ουαλών οπαδών, με τις εθνικές ομάδες των δύο τελευταίων να αγωνίζονται μεταξύ τους σή­μερα (σ.σ.: οι Ρώσοι αγωνίστηκαν την Τετάρτη εναντίον των Σλοβάκων, από τους οποίους ηττήθηκαν με 1-2, ελαχιστοποιώντας τις πι­θανότητες να συνεχίσουν στη διοργάνωση) σήμανε «συναγερμό» στις γαλλικές αρχές.

Στην πόλη στάλθηκαν 4.000 επιπλέον αστυ­νομικοί των ειδικών δυνάμεων, στους ιδιοκτή­τες των παμπ απαγορεύθηκε η πώληση αλκο­όλ στα μαγαζιά τους, ενώ ήδη απελάθηκαν οι πρώτοι συλληφθέντες Άγγλοι και Ρώσοι οπα­δοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα άγρια επεισό­δια της περασμένης εβδομάδας.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανική Ομοσπονδία Πο­δοσφαίρου ενημέρωσε τους φιλάθλους που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την αποψι­νή αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος με την Πολωνία να είναι ιδιαί­τερα προσεκτικοί, αφού υπάρχουν πληροφο­ρίες για παρείσφρηση Γερμανών και Πολωνών νεοναζί μεταξύ των οπαδών.

Και όσο προχωρά η διοργάνωση η αγωνία και οι φόβοι των διοργανωτών θα αυξάνεται.

Η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σε όλες τις πόλεις όπου φιλοξενούνται όμι­λοι του Euro βρίσκονται ομάδες ακροδεξιών χούλιγκαν, που ταξίδεψαν μέχρι τη Γαλλία με μοναδικό σκοπό να «παίξουν ξύλο» με ομά­δες χούλιγκαν άλλων χωρών.

Ο κίνδυνος ενός τρομοκρατικού χτυπήμα­τος από μέλη του ISIS ή κάποιον «μοναχικό λύκο» παραμένει μεγάλος για τις γαλλικές αρ­χές. Άλλωστε η δολοφονία του Γάλλου αξιωματικού της αστυνομίας και της συζύγου του μπροστά στα μάτια τού μόλις τριών χρόνων γιου τους, από φανατικό ισλαμιστή μετανά­στη δεύτερης γενιάς στο Παρίσι, ο οποίος, όπως ανέφεραν οι γαλλικές μυστικές υπηρε­σίες, στρατολογήθηκε μέσω των μέσων κοι­νωνικής δικτύωσης από το Ισλαμικό Κράτος, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος μιας νέας τραγωδί­ας σε «ζωντανή σύνδεση» παραμένει κάτι πε­ρισσότερο από ορατός.

Επιπλέον, οι μαζικές διαδηλώσεις σε πολ­λές πόλεις της Γαλλίας των εργατικών συνδι­κάτων που αντιδρούν στον νόμο για τα εργα­σιακά που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση Ολάντ, καταργώντας τα εργατικά κεκτημένα δεκαετιών, έχουν παραλύσει τη χώρα και έχουν αποτελέσει σημείο συνάντησης για ομάδες αναρχικών από πολλές χώρες της Ευρώπης, που έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Όσο για το μέλλον… Η δράση των Ρώσων χούλιγκαν και οι απειλές για το… μέλλον εγεί­ρει σοβαρούς προβληματισμούς στην Ευ­ρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδο­σφαίρου σχετικά με τη διοργάνωση του Πα­γκοσμίου Κυπέλλου το 2018 στη Ρωσία, ενώ στην UEFA υπάρχει πρόταση για επανεξέταση της επόμενης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που λόγω της συμπλήρω­σης 60 χρόνων από την έναρξή του έχει προ­γραμματιστεί να φιλοξενηθεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε. 13 διαφορετικές ευρωπα­ϊκές πρωτεύουσες!

Αλλά με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία και τη δράση των χούλι­γκαν τίποτα δεν θεωρείται πλέον δεδομένο.