Οι μυαλοφυγόδικοι του Euro

Η ενοποίηση υπό την αιγίδα μιας Ομοσπονδίας με κοινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα καταρρέει μέσα σε έναν κυκεώνα άγριων συγκρούσεων μεταξύ ακροδεξιών χούλιγκαν και διαδηλώσεων εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι βλέπουν τα κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών, που μέχρι και σήμερα τα θεωρούσαν δεδομένα, να διαγράφονται με μια απλή νέα νομοθετική διάταξη, ενώ τα μεσαία στρώματα πτωχοποιούνται και οι ήδη πτωχοί οδηγούνται στα όρια της εξαθλίωσης.
Την ίδια ώρα στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες των ομίλων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου οι ακροδεξιές οργανώσεις, που ακμάζουν σε όλη την Ευρώπη, βρήκαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια πρωτοφανή επίδειξη δύναμης.
Προάγγελο, κατά πολλούς, στο τι πρόκειται να ακολουθήσει στην περίπτωση ενίσχυσης της δύναμής τους.
Ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός συγγραφέας Paul Auster(«Η τριλογία της Νέας Υόρκης, Sunset Park, Το βιβλίο των Ψευδαισθήσεων») έχει διατυπώσει την άποψη πως «το ποδόσφαιρό είναι το υποκατάστατο του πολέμου μεταξύ των εθνών και κοινωνικών τάξεων, εν καιρώ ειρήνης».
Το προφίλ
Η συγκεκριμένη άποψη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο προφίλ των Ρώσων χούλιγκαν, που έχουν σκορπίσει τον τρόμο στη Μασσαλία, ισοπεδώνοντας το κέντρο της πόλης και δέρνοντας αλύπητα τους Άγγλους ομοϊδεάτες τους. Τους… Άγγλους που όλοι «λατρεύουν να μισούν» για τον απλούστατο λόγο ότι στις χώρες που πηγαίνουν είναι απλά ο εαυτός τους. Δηλαδή άπειρα λίτρα μπύρα, τραγούδια, «αραλίκι» στις παμπ και τα παγκάκια στις πλατείες, που τις μετατρέπουν σε σκουπιδότοπους και δημόσια ουρητήρια, και για να σπάνε την πλήξη, πριν από το γήπεδο ξύλο… Είτε μεταξύ τους είτε με χούλιγκαν αντίπαλων ομάδων ή εθνών.
Εδώ όμως βρίσκεται και η ειδοποιός διαφορά των Βρετανών χούλιγκαν με τα οργανωμένα τάγματα εφόδου των Ρώσων και άλλων αντίστοιχων ομάδων, προερχόμενων κυρίως από το ανατολικό μπλοκ: το «ξύλο» είναι «μέρος του παιχνιδιού» (part of the game).
Οι τρεις ημέρες άγριων συγκρούσεων και ξυλοδαρμών μεταξύ των Ρώσων και των Άγγλων στη Μασσαλία, τα επεισόδια στη Λιλ μεταξύ Γερμανών και Ουκρανών, αλλά και στο Παρίσι μεταξύ Γάλλων μελών των ακροδεξιών χούλιγκαν, των Ultras, με την αστυνομία, πέρα από την πιστοποίηση της παταγώδους αποτυχίας των πολυδιαφημισμένων «δρακόντειων μέτρων ασφαλείας» των γαλλικών αρχών (όπως παραδέχονται οι Γάλλοι, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη 90.000 αστυνομικών, στρατιωτών και εκπαιδευμένων ανδρών εταιρειών ιδιωτικής ασφάλειας για την πρόληψη και την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων από τον 1515 είχε συμπεριλάβει στα πιθανά «σενάρια» τα επεισόδια μεταξύ οπαδών, αλλά όχι σε αυτή την έκταση και με αυτή την ένταση), απέδειξαν σε όποιον θεωρούσε πως η αρμονική συνύπαρξη στον ίδιο τόπο ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα, ιδεολογία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και μεταξύ τους άσβεστο μίσος, που χάνεται στα βάθη των αιώνων, είναι δυνατή, στην πράξη είναι αδύνατη.
Άγριο ξύλο
Τα όσα συνέβησαν στη Μασσαλία, μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Αγγλίας και της Ρωσίας, οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι είχαν να τα δουν σε διεθνή διοργάνωση ανάλογου βεληνεκούς με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου από την αντίστοιχη διοργάνωση, στο Βέλγιο και την Ολλανδία, το 2000.
Δηλαδή ξύλο στις εξέδρες μεταξύ οπαδών, σπασμένες καρέκλες, φωτοβολίδες «ευθείας βολής» (σ.σ.: που βάσει του ποινικού κώδικα το άτομο που θα το χρησιμοποιήσει, εφόσον συλληφθεί, οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση) και φυσικά άγριο ξύλο στα σοκάκια του μεγάλου λιμανιού, στον γαλλικό Νότο.
Τις τελευταίες ημέρες τα ρεπορτάζ των μεγαλύτερων μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, αφιερώνουν σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο και σελίδες στα αφιερώματα στα γκρουπ των Ρώσων ακροδεξιών νοσταλγών των ναζί και των επικεφαλής, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στη Γαλλία με διαπιστεύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Όποιος και αν είναι ο πραγματικός σκοπός των ρωσικών ταγμάτων εφόδου, τα μέλη των οποίων δεν κρύβουν ότι πήγαν στη Γαλλία όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για να «διατυμπανίσουν» την «ανωτερότητα» των Ρώσων, την ιδεολογική τους ταυτότητα, την αποστροφή τους στη δυτική Ευρώπη και να κάνουν επίδειξη δύναμης εναντίον των Άγγλων, αποδεικνύοντας ότι αυτοί είναι τα «αφεντικά», η πραγματικότητα είναι ότι από τη μια τα γαλλικά μέτρα ασφαλείας που ελήφθη- σαν δεν αποδίδουν και από την άλλη ότι η «αρρώστια» της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του άγριου φανατισμού ενάντια σε οτιδήποτε θεωρείται ότι εκπροσωπεί την ιδέα και τα πιστεύω της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πρέπει να εκλείψει».
Έξαρση του χουλιγκανισμού
Για πολλά χρόνια τα φαινόμενα χουλιγκανισμού είχαν βγει από το προσκήνιο στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τα όποια επεισόδια είτε θεωρούνταν μεμονωμένα περιστατικά είτε λάμβαναν χώρα σε «δευτεροκλασάτα» εθνικά πρωταθλήματα.
Η πλασματική αυτή εικόνα μοιάζει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η άνοδος της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσε και τις ομάδες των χούλιγκαν.
Στις μικρότερες κατηγορίες της Γερμανίας ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε οργανωμένους οπαδούς αριστερών πολιτικών πεποιθήσεων στο Άαχεν, το Μπράουνσβαϊκ και το Ντούισμπουργκ.
Γ ια πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα «Χούλιγκαν κατά των Σαλαφιστών».
Πολλές οργανωμένες λέσχες οπαδών γερμανικών συλλόγων της Bundesliga και της Ζweiteliga (Β’ κατηγορίας) έχουν σχέσεις με τους Γερμανούς νεοναζί.
Ανάλογες ακροδεξιές ομάδες έχουν δημιουργηθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία, το Βέλγιο και τις σκανδιναβικές χώρες. «Φουσκωτοί» οπαδοί έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε βάρος, μεταναστών.
Στη Μασσαλία, όπου ο αριθμός των μουσουλμάνων μόνιμων κατοίκων υπολογίζεται περίπου στους 200.000, ορισμένοι Άγγλοι οπαδοί προκαλούσαν και φώναζαν «ISIS, πού είσαι;».
Φαίνεται πως η στροφή της Ευρώπης προς την Ακροδεξιά και η ενίσχυση της ισλαμοφοβίας τρέφουν τις ομάδες των χούλιγκαν.
Οι… Street fighters του Euro 2016 έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (9.6), λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης στο γήπεδο. Η μάχη στους δρόμους προηγήθηκε αυτής ανάμεσα σε Γαλλία και Ρουμανία που συγκρούστηκαν μεν την Παρασκευή (10.6), αλλά εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.
Αντίθετα το πεδίο δράσης των ταραξιών ήταν πολύ μεγαλύτερο στους δρόμους της Μασσαλίας. Άγγλοι οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης και έκαναν το repeat το βράδυ της Παρασκευής, όταν στο «μενού» μπήκαν και οι Ρώσοι.
Οι συμπλοκές δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν το Σάββατο (11.6) στο Παλαιό Λιμάνι της Μασσαλίας, εκεί όπου πλέον εμφανίστηκε και τρίτος «αντίπαλος».
Γάλλοι, Άγγλοι και Ρώσοι χούλιγκαν συνεπλάκησαν στους δρόμους προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και αυτοκίνητα. Παρά την επέμβαση της γαλλικής αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης, ένας εκδρομέας από την Αγγλία, ηλικίας 50 ετών, ξυλοκοπήθηκε ανηλεώς από Ρώσους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πλέον οι μάχες στους δρόμους της Γαλλίας είναι ένα φαινόμενο που κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του. Συμπλοκές υπήρξαν και στη Νίκαια, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Ρώσοι επιτέθηκαν στους Άγγλους εντός γηπέδου (!) αμέσως μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης.
Αρκετοί άλλοι φίλαθλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να έχει καταγραφεί άλλο σοβαρό περιστατικό.
«Οχυρωμένες» οι πόλεις
Το βράδυ της περασμένης Τρίτης η Λιλ θύμιζε πόλη υπό ομηρία.
Η νέα γειτνίαση των Ρώσων, Άγγλων και Ουαλών οπαδών, με τις εθνικές ομάδες των δύο τελευταίων να αγωνίζονται μεταξύ τους σήμερα (σ.σ.: οι Ρώσοι αγωνίστηκαν την Τετάρτη εναντίον των Σλοβάκων, από τους οποίους ηττήθηκαν με 1-2, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να συνεχίσουν στη διοργάνωση) σήμανε «συναγερμό» στις γαλλικές αρχές.
Στην πόλη στάλθηκαν 4.000 επιπλέον αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων, στους ιδιοκτήτες των παμπ απαγορεύθηκε η πώληση αλκοόλ στα μαγαζιά τους, ενώ ήδη απελάθηκαν οι πρώτοι συλληφθέντες Άγγλοι και Ρώσοι οπαδοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα άγρια επεισόδια της περασμένης εβδομάδας.
Εν τω μεταξύ, η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημέρωσε τους φιλάθλους που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την αποψινή αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος με την Πολωνία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού υπάρχουν πληροφορίες για παρείσφρηση Γερμανών και Πολωνών νεοναζί μεταξύ των οπαδών.
Και όσο προχωρά η διοργάνωση η αγωνία και οι φόβοι των διοργανωτών θα αυξάνεται.
Η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σε όλες τις πόλεις όπου φιλοξενούνται όμιλοι του Euro βρίσκονται ομάδες ακροδεξιών χούλιγκαν, που ταξίδεψαν μέχρι τη Γαλλία με μοναδικό σκοπό να «παίξουν ξύλο» με ομάδες χούλιγκαν άλλων χωρών.
Ο κίνδυνος ενός τρομοκρατικού χτυπήματος από μέλη του ISIS ή κάποιον «μοναχικό λύκο» παραμένει μεγάλος για τις γαλλικές αρχές. Άλλωστε η δολοφονία του Γάλλου αξιωματικού της αστυνομίας και της συζύγου του μπροστά στα μάτια τού μόλις τριών χρόνων γιου τους, από φανατικό ισλαμιστή μετανάστη δεύτερης γενιάς στο Παρίσι, ο οποίος, όπως ανέφεραν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, στρατολογήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το Ισλαμικό Κράτος, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος μιας νέας τραγωδίας σε «ζωντανή σύνδεση» παραμένει κάτι περισσότερο από ορατός.
Επιπλέον, οι μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας των εργατικών συνδικάτων που αντιδρούν στον νόμο για τα εργασιακά που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση Ολάντ, καταργώντας τα εργατικά κεκτημένα δεκαετιών, έχουν παραλύσει τη χώρα και έχουν αποτελέσει σημείο συνάντησης για ομάδες αναρχικών από πολλές χώρες της Ευρώπης, που έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.
Όσο για το μέλλον… Η δράση των Ρώσων χούλιγκαν και οι απειλές για το… μέλλον εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σχετικά με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 στη Ρωσία, ενώ στην UEFA υπάρχει πρόταση για επανεξέταση της επόμενης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που λόγω της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την έναρξή του έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε. 13 διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες!
Αλλά με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία και τη δράση των χούλιγκαν τίποτα δεν θεωρείται πλέον δεδομένο.
