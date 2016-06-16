Μεταξύ των απελαθέντων Ρώσων χούλιγκαν και ο ακροδεξιός πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων Αλεξάντρ Σπρίγκιν

Ο Αλεξάντρ Σπρίγκιν, ο περιώνυμος υπερεθνικιστής, πρόεδρος του Συνδέσμου Ρώσων Φιλάθλων και συνεργάτης του Ιγκόρ Λέμπεντεφ, μέλους του κόμματος της άκρας δεξιάς LDPR, είναι ανάμεσα στους 20 Ρώσους «φιλάθλους» που θα απελαθούν από την Γαλλία τις ερχόμενες μέρες, ανέφερε μια αστυνομική πηγή σήμερα.

Οι 20 απελαθέντες είναι μεταξύ των 43 οπαδών που συνέλαβε η αστυνομία στην περιοχή της Μασσαλίας την Τρίτη, έπειτα από το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων της Ρωσίας και της Αγγλίας.

Ο Σπρίγκιν δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς την Τρίτη ότι η αστυνομία σταμάτησε στις Κάννες στα νότια της Γαλλίας ένα λεωφορείο που μετέφερε τον ίδιο και άλλους οπαδούς με προορισμό την Λίλ στα βόρεια της χώρας.

Παράλληλα σήμερα, δικαστήριο της Μασσαλίας επέβαλε ποινές φυλάκισης σε τρεις Ρώσους οπαδούς – ενός έτους, 18 μηνών και δύο ετών αντίστοιχα – για σχεδιασμό ενεργειών με σκοπό να βλάψουν ανθρώπους και να καταστρέψουν περιουσίες.