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17.06.2016 10:31

TripAdvisor: Μια ελληνική παραλία στις 10 πιο θεαματικές του κόσμου (Photos)

17.06.2016 10:31
TripAdvisor: Μια ελληνική παραλία στις 10 πιο θεαματικές του κόσμου (Photos) - Media

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Τη λίστα με τις 10 πιο θεαματικές παραλίες για το 2016 δημοσίευσε το TripAdvisor.

 

Τη λίστα με τις 10 πιο θεαματικές παραλίες για το 2016 δημοσίευσε το TripAdvisor.Παραλίες με εντυπωσιακή θέα, λευκή άμμος και τιρκουάζ νερά είναι μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια παραλία να συμπεριληφθεί στη λίστα με τις παραλίες που «κόβουν την ανάσα» και ενδεχομένως να αποτελούν ονειρικούς προορισμούς διακοπών.

Μία αυτό αυτές τις παραλίες είναι ελληνική και βρίσκεται στην 3η θέση. Η συγκεκριμένη παραλία είναι το Ναυάγιο της Ζακύνθου και κάθε χρόνο συμπεριλαμβάνεται στις ομορφότερες παραλίες παγκοσμίως.

Η λίστα του TripAdvisor: 

1.Anse Lazio, Νησί Praslin, Σεϊχέλες

2.LaniKai Beach, Χαβάη

3.Ναυάγιο, Ζάκυνθος

4.Eagle Beach, Aruba, Καραϊβική

5. Παραλία Grace Bay, Turks and Caicos

6. Παραλία Pink Sands, Μπαχάμες

7.Παραλία Whitehaven, Αυστραλία

8. Παραλία Radhanagar, Νησιά Andaman, Ινδία

9. Παραλία Siesta Key, Φλόριντα, ΗΠΑ

10.Νησί Bamboo, Ko Phi Phi Don, Ταϊλάνδη

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