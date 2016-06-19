Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε σε εγκαίνια μνημείου για τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Τουλάχιστον 3 νεκροί και πέντε τραυματίες από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην πόλη Καμισλί, ενώ τελούσε εγκαίνια ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος.

Ο βομβιστής ενεργοποίησε το γιλέκο εκρηκτικών που φορούσε στη γειτονικά αλ-Ουστάνι, στην αναφερόμενη πόλη, όπου κυριαρχεί το κουρδικό στοιχείο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, δε γνωστοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση αυτή, αλλά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μόλις ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος είχε εγκαινιάσει μνημείο για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, στην ίδια γειτονιά.

Το παρατηρητήριο, που ενημερώνεται από το δίκτυο ακτιβιστών του, δηλώνει ότι από την έκρηξη σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πατριάρχη.