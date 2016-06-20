Γάλλοι χούλιγκανς με μαύρα ρούχα και κόκκινα αστέρια στο μπράτσο, τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε βρετανική παμπ στη Λυόν (Video)

Γάλλοι χούλιγκανς φορώντας μαύρα ρούχα με το διακριτικό του κόκκινου σταυρού στο μπράτσο επιτέθηκαν σε Βρετανούς φιλάθλους που καθόντουσαν αμέριμνοι σε βρετανική παμπ στη Λυόν.
Οι περίπου 30 χούλιγκανς εκσφενδόνισαν μπουκάλια εναντίον των Βρετανών και τα έκαναν όλα γυαλιά καρφιά στην παμπ, λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τη Σλοβακία.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως πολλοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους άτυχους Βρετανούς φιλάθλους.
Οι επιθέσεις γίνονται στην Λυόν, την πόλη που βρίσκεται κοντά στη Σαιντ Ετιεν, όπου πραγματοποιούνται όλοι οι σημερινοί αγώνες.
Στη Σαιντ Ετιεν οι ιδιοκτήτες μπαρ έχουν διαμορφώσει έτσι τους χώρους τους ώστε οι ποδοσφαιρόφιλοι να απολαμβάνουν στιγμές λίγο πριν την έναρξη των αγαπημένων τους αγώνων.
Η συγκεκριμένη επίθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν καταγραφεί στην Λυόν και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των φιλάθλων και των κατοίκων της πόλης.
