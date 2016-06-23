O Μπράιαν Κράνστον «επιστρέφει» στους Power Rangers

Ο ηθοποιός Μπράιαν Κράνστον θα είναι ο πρωταγωνιστής στη νέα ταινία Power Rangers.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι θα υποδυθεί τον μέντορα των Πάουερ Ρέιντζερς, Ζόρντον στη νέα ταινία που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2017.

Excited to play #Zordon in the #PowerRangersMovie! T or F: #BlueRanger Billy Cranston was named after what actor? https://t.co/d3ltjpcDKb — Bryan Cranston (@BryanCranston) 21 June 2016

Ο Κράστον, σαν Ζόρντον θα χρησιμοποιήσει για μία ακόμα φορά την ομάδα των έφηβων υπερηρώων για να ανατρέψει τα σχέδια της Ρίτας Ρεπούλσα, την οποία θα ενσαρκώσει η Ελίζαμπεθ Μπανκς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 60χρονος ηθοποιός συμμετέχει στην γνωστή σειρά επιστημονικής φαντασίας, καθώς παλιότερα είχε δανείσει τη φωνή του σε διάφορους ήρωες της τηλεοπτικής σειράς, ενώ ο μπλε Ρέιντζερ έχει πάρει το ίδιο επώνυμο με τον ηθοποιό.

Μετά το τέλος του «Breaking Bad» το 2013, ο Κράστον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Godzilla» που προβλήθηκε το καλοκαίρι του 2014, ενώ τον επόμενο μήνα θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα του ταινία «The Infiltrator», στην οποία υποδύεται έναν πράκτορα που βοήθησε στην σύλληψη του μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.