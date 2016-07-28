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28.07.2016 08:04

Ο Τσάρλι Σιν «ζει με τον ιό HIV» και μετατρέπει την ασθένειά του σε… ριάλιτι

28.07.2016 08:04
Ο Τσάρλι Σιν «ζει με τον ιό HIV» και μετατρέπει την ασθένειά του σε… ριάλιτι - Media

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Πώς είναι να ζεις με τον ιό του HIV; Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί παρά μόνο αυτοί που το ζουν. Αυτό σκέφτηκε και ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν που έχει διαγνωστεί θετικός στον ιό και αποφάσισε να «πάρει τους θεατές μαζί του στο ταξίδι αυτό».

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Two and a Half Men» φέρεται, σύμφωνα με το Us Weekly, να βρίσκεται σε συζητήσεις με παραγωγούς για τη δημιουργία ενός ριάλιτι δείχνοντας το πώς ζει με την ασθένεια.

Σύμφωνα με το περιοδικό ο 50χρονος ηθοποιός, που παραδέχτηκε πέρυσι ότι είναι θετικός στον ιό, είναι πρόθυμος να επιτρέψει τις κάμερες να τον ακολουθούν και να καταγράφουν την καθημερινότητα και την εξέλιξη της υγείας του.

Μάλιστα, το περιοδικό, επικαλείται μία πηγή σύμφωνα με την οποία ο ηθοποιός «έχει συναντηθεί με διάφορους παραγωγούς και θέλει πραγματικά να παρουσιάσει τη ζωή του στον κόσμο».

Τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση ήταν στην σειρά Two and a Half Men, από την οποία αποχώρησε το 2011, ύστερα από διαπληκτισμό που είχε με τον σεναριογράφο του σήριαλ Κλακ Λορ, αν και ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της τηλεόρασης.

Τον περασμένο Νοέμβριο κι αφού οι φήμες είχαν φουντώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο 50χρονος ηθοποιός βγήκε στην εκπομπή Today και παραδέχτηκε ότι είναι φορέας του HIV. Από τότε κι ύστερα μιλάει ανοιχτά για τα θέματα της υγείας του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό, όπως λέει, να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό.

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