Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο τυρί 340 ετών!

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Δύτες που εξερευνούν ένα ναυάγιο ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Σουηδίας ανακάλυψαν τυρί 340 ετών.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι πρόκειται για κάποιο είδος γαλακτοκομικού προϊόντος, βουτύρου ή τυριού», δήλωσε ο Lars Einarsson που είναι υπεύθυνος για την κατάδυση στο ναυάγιο Kronan, ενός πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε το 1676.

«Είναι σαν ένα μείγμα μαγιάς και ροκφόρ, ένα πραγματικά ώριμο είδος μη παστεριωμένου τυριού», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το 53 μέτρων Kronan, ένα από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία της εποχής του, εξερράγη και βυθίστηκε στο νότιο μέρος του νησιού της Βαλτικής Θάλασσας Öland, την 1η Ιουνίου του 1676, κάνοντας ελιγμούς πριν από μια μάχη με τον συμμαχικό στόλο της Δανίας-Ολλανδίας.

«Εγώ, σίγουρα δεν συνιστώ να το δκιμάσουμε. Είναι μια μάζα βακτηριδίων», τόνισε ο Lars.

Πηγή: perierga.gr