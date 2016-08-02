Ο Κυρίτσης είναι υπέρ των καταλήψεων δημόσιων κτιρίων

Θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία για μια κανονικοποίηση των καταλήψεων στέγης, επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με τις πρόσφατες εκκενώσεις στην Θεσσαλονίκη.

Θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία για μια κανονικοποίηση των καταλήψεων στέγης, επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με τις πρόσφατες εκκενώσεις στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κυρίτσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Κόκκινο”, πρόσθεσε ότι σε αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών που είναι αρκετά πλούσια. «Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά, «δεν βλέπω το λόγο να υπάρχουν άδεια διαμερίσματα και άνθρωποι χωρίς στέγη».

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου Τύπου του συντονιστικού οργάνου, εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο οι απειλές του Ερντογάν για ακύρωση της συμφωνίας με την ΕΕ, θα γίνουν και πράξη.

«Κρατάει μήνες αυτή η διελκυστίνδα με την τουρκική κυβέρνηση και τα δικά μας στοιχεία δεν δείχνουν ότι θέλει να κάνει πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί ήδη χρήματα στην τουρκική κυβέρνηση ενώ πολλές φορές υπάρχει διάσταση μεταξύ της διπλωματικής γλώσσας και των δηλώσεων για εσωτερική κατανάλωση.

Πηγή: Real