ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:13
02.08.2016 07:06

Ο Κυρίτσης είναι υπέρ των καταλήψεων δημόσιων κτιρίων

Θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία για μια κανονικοποίηση των καταλήψεων στέγης, επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με τις πρόσφατες εκκενώσεις στην Θεσσαλονίκη.

 

Ο κ. Κυρίτσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Κόκκινο”, πρόσθεσε ότι σε αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών που είναι αρκετά πλούσια. «Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά, «δεν βλέπω το λόγο να υπάρχουν άδεια διαμερίσματα και άνθρωποι χωρίς στέγη».

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου Τύπου του συντονιστικού οργάνου, εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο οι απειλές του Ερντογάν για ακύρωση της συμφωνίας με την ΕΕ, θα γίνουν και πράξη.

«Κρατάει μήνες αυτή η διελκυστίνδα με την τουρκική κυβέρνηση και τα δικά μας στοιχεία δεν δείχνουν ότι θέλει να κάνει πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί ήδη χρήματα στην τουρκική κυβέρνηση ενώ πολλές φορές υπάρχει διάσταση μεταξύ της διπλωματικής γλώσσας και των δηλώσεων για εσωτερική κατανάλωση.

Πηγή: Real

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

bayern
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Στα ημιτελικά η Μπάγερν σε ματσάρα στο Μόναχο, 4-3 την Ρεάλ – Στους «4» και η Άρσεναλ μετά το 0-0 με τη Σπόρτινγκ στο Λονδίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

1 / 3