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09.08.2016 05:20

Πώς να χάσετε 5 κιλά σε 4 ημέρες

09.08.2016 05:20
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Χάσε 5 κιλά σε 4 μέρες με αυτή τη μονοφαγική δίαιτα που στηρίζεται στις πατάτες!

 

Χάσε 5 κιλά σε 4 μέρες με αυτή τη μονοφαγική δίαιτα που στηρίζεται στις πατάτες!

Βρήκαμε τη detox δίαιτα πατάτας που πρέπει να κάνεις μόνο για 4 ημέρες και υπόσχεται να σε απαλλάξει από 5 κιλά !

Υπολόγισε 1,5 κιλό πατάτες τη μέρα που θα τις μοιράσεις σε 6 μερίδες και έχεις τελειώσει με τον μισό σου προγραμματισμό! 
Μπορείς να τις βράσεις, να τις ψήσεις να τις βάλεις στον αποχυμωτή αλλά όχι να τις τηγανίσεις. 
Μπορείς να προσθέσεις αρωματικά βότανα, κρεμμυδάκια φρέσκα, μέντα, ρίγανη, δενδρολίβανο, πάπρικα, μοσχοκάρυδο, θυμάρι, κύμινο, σκόρδο. 
Μπορείς να τις κάνεις πουρέ, και μπορείς και να τις καταναλώσεις με τη φλούδα!

Λιπαρά που επιτρέπονται
– Ελαιόλαδο: μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα 
– Φυτικά έλαια: μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα
– Έλαια ξηρών καρπών: μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα

Θα πρέπει επίσης να καταναλώσεις μεγάλη ποσότητα νερού και τσαγιού. Ο καφές δεν απαγορεύεται, αλλά φρόντισε να μην το παρακάνεις με τη ζάχαρη. Απόφυγε επισης αναψυκτικά και αλκοόλ.

Η πατάτα είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, βιταμίνη Β1, βιταμίνη C, βιταμίνη Β2, αμινοξέα, πηκτίνη και μεταλλικά στοιχεία όπως κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο και ασβέστιο. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει όλες τις διατροφικές ομάδες, οπότε η αποκλειστική κατανάλωσή της δεν ενδείκνυται για πάρα πολύ καιρό. Αν βιάζεστε και θέλετε να κάνετε αυτή τη δίαιτα για αποτοξίνωση ή για γρήγορη απώλεια βάρους, συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν την ξεκινήσετε, για να ορίσετε τις λεπτομέρειές της.

Προσοχή, αν είστε έγκυος δεν συνιστάται να ακολουθήσετε αυτή τη δίαιτα.

Σε κάθε περίπτωση -εγκυμοσύνης ή όχι- θα πρέπει αν συμβουλευτείτε τον γιατρό σας η έναν διατροφολόγο, ειδικά  αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Την τελευταία ημέρα της αποτοξίνωσης πρόσθεσε φρούτα και λαχανικά στο πρόγραμμά σου, ώστε να μπορέσεις να επιστρέψεις στο καθημερινό σου μενού ομαλά.

Πηγή: Mothersblog

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