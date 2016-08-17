Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε τις πατάτες στο ψυγείο

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Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το καλοκαίρι μπορεί να μας βάλουν σε πειρασμό να αποθηκεύσουμε στο ψυγείο ακόμη και τρόφιμα που κανονικά αφήνουμε σε κάποιο ντουλάπι ή σε ένα καλάθι επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Καλό είναι να το κάνουμε όταν πρόκειται για τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν από τη ζέστη, όπως σοκολάτες ή φρούτα, δεν πρέπει όμως ποτέ να βάζουμε στο ψυγείο τις ωμές πατάτες.

Σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA), όταν τοποθετούμε τις ωμές πατάτες στο ψυγείο αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα. Όταν στη συνέχεια μαγειρέψουμε τις πατάτες τα σάκχαρα αυτά θα οδηγήσουν στο σχηματισμό ακρυλαμιδίων, μια κατηγορία χημικών ουσιών που ενδεχομένως συσχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου.

Ο καλύτερος τρόπος να αποθηκεύουμε τις πατάτες, ασχέτως εποχής, είναι να τις τοποθετούμε σε μια χάρτινη σακούλα ή σε ένα καλάθι σε ένα δροσερό μέρος χωρίς υγρασία και χωρίς να εκτίθενται στο φως.

Πηγή: onmed.gr