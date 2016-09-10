search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:07
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2016 19:36

Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέων στη «Γυναίκα Που Έφυγε»

10.09.2016 19:36
Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέων στη «Γυναίκα Που Έφυγε» - Media
 
Με τον Χρυσό Λέοντα καλύτερης ταινίας βραβεύτηκε η ταινία του Φιλιππινέζου Λαβ Ντιάζ «The Woman Who left» (ANG BABAENG HUMAYO) στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
 
Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής έλαβε το θρίλερ του Τομ Φορντ «Nocturnal Animals», ενώ το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας το μοιράστηκαν ο Ρώσος Αντρέι Κοντσαλόφσκι για το «Paradise» και ο Μεξικανός Αμάτ Εσκαλάντε για το «La Region Salvaje».
 
Ο ηθοποιός Όσκαρ Μαρτίνεζ από την Αργεντινή τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «El Ciudadano Ilustre», ενώ η ηθοποιός Έμα Στόουν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην ταινία» La La Land».
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

kammenos 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

pierrakakis deth
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η πραγματικότητα διαψεύδει για μια ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:06
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

1 / 3