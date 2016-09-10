Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέων στη «Γυναίκα Που Έφυγε»

Με τον Χρυσό Λέοντα καλύτερης ταινίας βραβεύτηκε η ταινία του Φιλιππινέζου Λαβ Ντιάζ «The Woman Who left» (ANG BABAENG HUMAYO) στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής έλαβε το θρίλερ του Τομ Φορντ «Nocturnal Animals», ενώ το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας το μοιράστηκαν ο Ρώσος Αντρέι Κοντσαλόφσκι για το «Paradise» και ο Μεξικανός Αμάτ Εσκαλάντε για το «La Region Salvaje».

Ο ηθοποιός Όσκαρ Μαρτίνεζ από την Αργεντινή τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «El Ciudadano Ilustre», ενώ η ηθοποιός Έμα Στόουν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην ταινία» La La Land».