Γιατί δεν πρέπει να τρώτε τις πατάτες που έχουν αυτή την όψη (Video)

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Όταν διατηρείτε τις πατάτες σε μέρος που έχει πολλή υγρασία ή πολλή ζέση, τότε θα παρατηρήσετε ότι μετά από κάποιο διάστημα θα έχουν βγάλει φύτρες και θα έχουν πάρει μια πρασινωπή απόχρωση.

Το σωστό είναι να πετάξετε κάθε πατάτα που έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά γιατί έχει παραχθεί μέσα της ένα δηλητήριο, η σολανίνη, και αν καταναλωθεί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άτομο 45 κιλών θα πρέπει να καταναλώσει 450 γραμμάρια πράσινης πατάτας για να αρρωστήσει. Αυτό σημαίνει ότι με μια μπουκιά, δεν θα πάθετε κάτι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορείτενα κόψετε και να πετάξετε τα κομμάτια της πατάτας που είναι πράσινα και να φάτε την υπόλοιπη, αλλά αν η πατάτα έχει πικρή γεύση, τότε πρέπει να την πετάξετε αμέσως.

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