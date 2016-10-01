Και το Fox News δίνει προβάδισμα στην Κλίντον

Η Χίλαρι Κλίντον αύξησε το προβάδισμά της επί του αντιπάλου της στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ μετά το πρώτο τους ντιμπέιτ τη Δευτέρα στις τρεις εκατοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, το οποίο παραδοσιακά στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών συγκεντρώνει το 43% των προθέσεων ψήφου των εκλογέων που είπαν ότι σκοπεύουν να προσέλθουν στις κάλπες, έναντι ενός 40% του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Η Κλίντον συγκέντρωνε το 41% των προθέσεων ψήφου και ο Τραμπ το 40% σε μια προηγούμενη δημοσκόπηση που μετέδωσε το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο πριν από την τηλεμαχία.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών βελτίωσε επίσης τις επιδόσεις της μετά το ντιμπέιτ σε πολιτείες-κλειδιά, οι οποίες μπορεί να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις.

Οι δύο άλλοι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές, ο φιλελεύθερος Γκάρι Τζόνσον και η οικολόγος Τζιλ Στάιν, που δεν συμμετείχαν στην τηλεμαχία, παρέμειναν σταθεροί σε ό,τι αφορά τις προθέσεις ψήφου, αντίστοιχα στο 8% και στο 4%.

Η δημοσκόπηση έγινε τηλεφωνικά σε δείγμα 1.009 Αμερικανών, εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους -εκ των οποίων οι 911 είπαν πως σκοπεύουν να πάνε να ψηφίσουν- από την 27η ως την 29η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±3%.