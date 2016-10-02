Ελληνική start-up καλλιεργεί μανιτάρια μέσα στο… κατακάθι του καφέ! (Photo)

Μια ομάδα ευρηματικών Ελλήνων επιστημόνων ίδρυσε και ήδη λειτουργεί την πρώτη αστική μικροφάρμα σε μια μικρή πόλη του Έσσεξ στην Αγγλία, το Σάουθ Εντ, καλλιεργώντας μανιτάρια από τον καφέ που προμηθεύεται από τις καφετέριες της γειτονιάς.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο ένας εκ των ιδρυτών της νεοφυούς επιχείρησης, Recyworks, Παναγιώτης Δρακούλης, «συνεργαζόμενοι με μια βρετανική start up έχουμε ιδρύσει την Urban Farmers, η οποία προς το παρόν εδρεύει στην Αγγλία κι εδώ και τρεις μήνες παράγουμε με αυτόν τον τρόπο 100 κιλά μανιτάρια τον μήνα. Στόχος μας είναι να μαζεύουμε τον καφέ από τις γειτονικές καφετέριες της περιοχής και τα μανιτάρια που παράγονται να πρoωθούνται στη συγκεκριμένη τοπική αγορά. Στην ουσία, αυτό που γίνεται είναι η προμήθεια του καφέ, η παραγωγή των μανιταριών και κατόπιν η κατανάλωσή τους να πραγματοποιούνται μέσα σε μια ακτίνα 2 χιλιομέτρων».

Ωστόσο, στους άμεσους στόχους τους είναι η μετακόμιση του εγχειρήματος και σε πόλεις της Ελλάδας από όπου βέβαια «γεννήθηκε» και η αρχική ιδέα ίδρυσης της Recyworks. «Eίμαστε μια τετραμελής ομάδα και σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα υπολείμματα του καφέ, δηλαδή αυτά που πετούν οι καφετέριες σαν υπόστρωμα για να καλλιεργήσουμε μανιτάρια» υπογραμμίζει η επιστημονική υπεύθυνη της Recyworks Μαριάννα Ράλλη και συμπληρώνει ότι «αυτό που θέλουμε να κάνουμε και που οραματιζόμαστε είναι να αξιοποιήσουμε κτίρια μέσα στις γειτονιές μας, στις πόλεις μας αναπτύσσοντας την αστική γεωργία και με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο να μεγαλώσουμε τρόφιμα, και συγκεκριμένα ένα είδος μανιταριού».

Όπως δηλώνει η κ. Ράλλη, σκοπός της start up τους είναι να χρησιμοποιήσει μεθόδους βιώσιμες, δηλαδή «χρησιμοποιώ ό,τι για σένα μπορεί να είναι σκουπίδι σαν πρώτη ύλη για να φτιάξω κάτι με προστιθέμενη αξία, πχ φαγητό. Οι καφετέριες παίρνουν αλεσμένους του κόκκους του καφέ και φτιάχνουν τον εσπρέσο ή το καπουτσίνο μας. Από τα θρεπτικά συστατικά που έχει μέσα αυτός ο καφές, οι κόκκοι δηλαδή, αξιοποιούμε μόνο το 1% για το ρόφημά μας. Τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά καταλήγουν δυστυχώς στα σκουπίδια. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και ανακυκλώνουμε αυτόν τον καφέ χρησιμοποιώντας τον ως υπόστρωμα για να καλλιεργήσουμε μανιτάρια, καθώς είναι μια απλή μορφή ζωής και μεγαλώνουν σχετικά εύκολα. Οπότε δεν έχουν τις ανάγκες της καλλιέργειας που μπορεί να έχει ένα πιο περίπλοκο τρόφιμο, όπως για παράδειγμα κάποια λαχανικά του κήπου μας». Όπως μάλιστα επισημαίνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε είδος καφέ, δηλαδή εκτός από εσπρέσο, γαλλικός ή και ελληνικός.

«Το όνειρό μας είναι να ιδρύσουμε και στην Ελλάδα μικροφάρμες αστικής γεωργίας, δηλαδή να αξιοποιήσουμε από τη μια μεριά κτίρια που αυτήν την στιγμή είναι εγκαταλελειμμένα και δεν χρησιμοποιούνται, να δημιουργήσουμε εκεί θέσεις εργασίας για επιστήμονες, να δημιουργήσουμε μικρούς πυρήνες απασχόλησης και ταυτόχρονα να προσφέρουμε τρόφιμα τα οποία είναι νόστιμα, φρέσκα και που λύνουν το πρόβλημα αυτάρκειας τροφής», καταλήγει η κ. Ράλλη.