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08.10.2016 16:15

Μαμούθ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Έζησε πριν από 1 εκατ. χρόνια

08.10.2016 16:15
Μαμούθ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Έζησε πριν από 1 εκατ. χρόνια - Media

 

Ο χαυλιόδοντας του Μαμούθ του Νότου, που έζησε στην περιοχή των Καλινδοίων πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια και είναι το μεγαλύτερο στη σειρά μαμούθ, τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση, μετά την εργαστηριακή του αποκατάσταση, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου παρουσιάστηκε στο χώρο του Μουσείου που βρίσκεται στα Νέα Καλίνδοια ο χαυλιόδοντας, που εντοπίστηκε το 2002 μέσα σε γκρι ιζήματα του ρέματος Βασμούρας, συλλέχτηκε με τη μέθοδο των καλουπιών και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, από την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Ευαγγελία Τσουκαλά.

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Λαγκαδά, Γιάννη Καραγιάννη, προχώρησε η εργαστηριακή αποκατάσταση του χαυλιόδοντα, μήκους 2,05 μέτρων και διαμέτρου 12 εκατοστών, διότι ήταν άμεσος ο κίνδυνος της καταστροφής του. Οι διαστάσεις του χαυλιόδοντα, σε σύγκριση με εκείνες του ίδιου είδους δείχνουν ότι ανήκει σε θηλυκό μαμούθ.

Το Μαμούθ του Νότου είναι πρόγονος του τριχωτού μαμούθ και το ύψος του στους ώμους μπορούσε να ξεπεράσει τα τέσσερα μέτρα. “Η ουσία που αποτελείται ο χαυλιόδοντας είναι η οδοντίνη. Δεν υπάρχει αδαμαντίνη να το προφυλάσσει, επομένως η οδοντίνη με την αποσύνθεση μετατρέπεται σε κόκκους ρυζιού. Γι αυτό έπρεπε να αποκατασταθεί και το ανέλαβε ο εξειδικευμένος Νίκος Μπαχαρίδης”, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η κ.Τσουκαλά.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ ο συγκεκριμένος χαυλιόδοντας από το Μαμούθ του Νότου “αποτελεί επένδυση για τη φυσική μας κληρονομιά και είναι μοναδικός στα ελληνικά δεδομένα”.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά μπορεί, επίσης, κάποιος επισκέπτης να θαυμάσει απολιθωμένα οστά ζώων που χρονολογούνται, πριν από ένα έως δύο εκατομμύρια χρόνια.

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