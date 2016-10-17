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17.10.2016 14:04

Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 76χρονος που παρέσυρε πρόσφυγες στο Ωραιόκαστρο-Σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του

17.10.2016 14:04
Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 76χρονος που παρέσυρε πρόσφυγες στο Ωραιόκαστρο-Σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του - Media
 
Φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 76χρονος, ο οποίος παρέσυρε χθες το βράδυ με το αυτοκίνητό του τρεις πρόσφυγες, έξω από τη δομή προσφύγων «Φέσσα» στο Ωραιόκαστρο, με συνέπεια να τραυματίσει θανάσιμα τους δύο εξ αυτών, μία 32χρονη και τον 9χρονο γιο της, ενώ ένα 12χρονο κοριτσάκι υπέστη τραύματα αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
 
Σε βάρος του ηλικιωμένου οδηγού σχηματίζεται δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
 
Στο μεταξύ, έρευνα διεξάγεται και για τα επεισόδια που ακολούθησαν του θανατηφόρου τροχαίου, όταν εξαγριωμένοι πρόσφυγες της δομής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αφού επιτέθηκαν στον οδηγό και τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο του 76χρονου, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν φθορές σε τρία ακόμη οχήματα, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα περιπολικό της Αστυνομίας κι ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο.
 
Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, επιτέθηκαν κατά πληρώματος του ΕΚΑΒ και αστυνομικών που έσπευσαν προς ενίσχυση στο σημείο. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν, εκτός από τον 76χρονο, δύο διασώστες και δύο αστυνομικοί.
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