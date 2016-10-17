Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το ατύχημα στο Ωραιόκαστρο (Σκληρές Εικόνες)

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου από τα όσα έγιναν έξω από τη δομή ΦΕΣΣΑ μετά το θανατηφόρο ατύχημα που στέρησε τη ζωή σε μια 32χρονη μητέρα και το ένα από τα δύο της παιδιά.
Το βίντεο τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά το ατύχημα και δείχνουν τον θρήνο και τον πανικό των προσφύγων αμέσως μετά την τραγωδία.
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