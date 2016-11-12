search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:15
12.11.2016 12:57

Στα ανοικτά των συριακών ακτών το ρωσικό αεροπλανοφόρο Ναύαρχος Κουζνέτσοφ

Στα ανοικτά των συριακών ακτών το ρωσικό αεροπλανοφόρο Ναύαρχος Κουζνέτσοφ

 

Το ρωσικό αεροπλανοφόρο Ναύαρχος Κουζνέτσοφ, που πρόκειται να ενισχύσει τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των συριακών ακτών, ανακοίνωσε σήμερα ο πλοίαρχός του Σεργκέι Αρταμόνοφ.

«Τα πολεμικά πλοία της ομάδας του ρωσικού αεροπλανοφόρου έφθασαν στην καθορισμένη ζώνη (…) στην ανατολική Μεσόγειο. Εκτελούν τις αποστολές τους πλέοντας στα ύδατα δυτικά της συριακής ακτής», δήλωσε ο Αρταμόνοφ στο δημόσιο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 1.

Στο μεταξύ, ο συριακός στρατός κατέλαβε σήμερα την περιφέρεια Νταχιγέτ αλ-Άσαντ στο δυτικό Χαλέπι, ανατρέποντας όλα τα κέρδη που είχαν σημειώσει οι αντάρτες στις δύο εβδομάδες που διαρκεί η αντεπίθεσή τους εναντίον κυβερνοκρατούμενων περιοχών, έγινε γνωστό από αξιωματούχο των ανταρτών και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η κρατική συριακή τηλεόραση μετέδωσε πως ο στρατός ερεύνησε την περιοχή για νάρκες αφού ανέκτησε τον πλήρη έλεγχό της.

