Η γέννηση ενός κοτόπουλου έξω από το αβγό -Το πείραμα μαθητών που έγινε viral (Video)

«Απίστευτο». Αυτό αναφωνεί κάποιος βλέποντας την ανακάλυψη που έκανε μια ομάδα μαθητών στην Ιαπωνία.

Μια ομάδα μαθητών γυμνασίου στην Ιαπωνία, όπως αναφέρει το techit.gr, μεγάλωσε ένα κοτόπουλο έξω από το κέλυφος του αυγού. Οι έφηβοι με την βοήθεια του καθηγητή τους έδειξαν πως ένα κοτόπουλο μπορεί να αναπτυχθεί και έξω από το κέλυφος του αυγού, όντας μέσα σε ένα πλαστικό κύπελλο περιτριγυρισμένο με πλαστική μεμβράνη.

Αυτό που έκαναν οι μαθητές είναι να πάρουν ένα αυγό, να το σπάσουν και να βάλουν τον κρόκο και το ασπράδι μέσα σε μια πλαστική μεμβράνη, η οποία είχε τοποθετηθεί σε ένα πλαστικό ποτήρι. Μέσα στο ποτήρι υπάρχει ένα χημικό διάλυμα που ενισχύει την ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο μπορούμε να δούμε την καρδιά ενός κοτόπουλου να σχηματίζεται και την πέμπτη ημέρα να παίρνει μορφή. Μια εβδομάδα αργότερα, οι φλέβες έχουν εξαπλωθεί μέσα στον κρόκο, ενώ όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και αποκτά άκρα.

Αν και το βίντεο ισχυρίζεται πως αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία, η Daily Mail σημειώνει πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί.

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανάπτυξη νεοσσών, όχι μόνο για να μάθουν την διαδικασία ανάπτυξής τους, αλλά και για να μελετήσουν νέες τεχνικές αναγεννητικής ιατρικής.