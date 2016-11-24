search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2016 06:19

Η γέννηση ενός κοτόπουλου έξω από το αβγό -Το πείραμα μαθητών που έγινε viral (Video)

24.11.2016 06:19
Δίαιτα του αυγού: Τι είναι ακριβώς – Πώς γίνεται – Πόσο αποτελεσματική είναι - Media

 

«Απίστευτο». Αυτό αναφωνεί κάποιος βλέποντας την ανακάλυψη που έκανε μια ομάδα μαθητών στην Ιαπωνία.

Μια ομάδα μαθητών γυμνασίου στην Ιαπωνία, όπως αναφέρει το techit.gr, μεγάλωσε ένα κοτόπουλο έξω από το κέλυφος του αυγού. Οι έφηβοι με την βοήθεια του καθηγητή τους έδειξαν πως ένα κοτόπουλο μπορεί να αναπτυχθεί και έξω από το κέλυφος του αυγού, όντας μέσα σε ένα πλαστικό κύπελλο περιτριγυρισμένο με πλαστική μεμβράνη.

Αυτό που έκαναν οι μαθητές είναι να πάρουν ένα αυγό, να το σπάσουν και να βάλουν τον κρόκο και το ασπράδι μέσα σε μια πλαστική μεμβράνη, η οποία είχε τοποθετηθεί σε ένα πλαστικό ποτήρι. Μέσα στο ποτήρι υπάρχει ένα χημικό διάλυμα που ενισχύει την ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο μπορούμε να δούμε την καρδιά ενός κοτόπουλου να σχηματίζεται και την πέμπτη ημέρα να παίρνει μορφή. Μια εβδομάδα αργότερα, οι φλέβες έχουν εξαπλωθεί μέσα στον κρόκο, ενώ όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και αποκτά άκρα.

Αν και το βίντεο ισχυρίζεται πως αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία, η Daily Mail σημειώνει πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί.

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανάπτυξη νεοσσών, όχι μόνο για να μάθουν την διαδικασία ανάπτυξής τους, αλλά και για να μελετήσουν νέες τεχνικές αναγεννητικής ιατρικής.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

kasselakis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

lykos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Top-10
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller SUV του 2026 στην Ελλάδα (update Απριλίου) – Τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:56
karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

kasselakis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

1 / 3