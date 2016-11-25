ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:17
25.11.2016 16:27

Κυρίτσης: Αυτό που έγινε στη Μόρια θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε σπίτι

25.11.2016 16:27
Κυρίτσης: Αυτό που έγινε στη Μόρια θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε σπίτι - Media

 

«Ένα τέτοιο δυστύχημα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σπίτι, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για συνθήκες έκτακτης ανάγκης», δήλωσε για το συμβάν στη Μόρια σε συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Συντονιστικού για το Προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, στο ραδιόφωνο του Flash 96 .

Ο Γ. Κυρίτσης ανέφερε ότι ζήτησε να μην μπαίνουν στον ίδιο παρανομαστή τέτοια τραγικά συμβάντα, με την αναστάτωση στη Χίο, την οποία προκάλεσαν ακροδεξιοί.

«Οι προσφυγικές ροές δεν ελέγχονται από την Ελλάδα- όπως επίσης δεν είναι στον έλεγχό μας και η ροή εξόδου. Απαιτείται λεπτή διαχείριση του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επέρριψε ευθύνες στους ευρωπαίους για την κατάσταση στα νησιά και τους αργούς ρυθμούς , λέγοντας ότι δεν έχουν στείλει τη βοήθεια που υποσχέθηκαν, και για να «σηκώνουν» το δάκτυλο, θα πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

«Η πίεση μας προς την Ευρώπη είναι συνεχής, αλλά δυστυχώς οι ευρω-τουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε όξυνση. Κάθε φορά που οι ευρωπαίοι σκληραίνουν τη στάση τους, αντιστοίχως υπάρχει η απειλή από την Άγκυρα για το προσφυγικό», επεσήμανε.

Ο Γ. Κυρίτσης ότι ανεξάρτητα από τα σύννεφα στις σχέσεις Βρυξελλών και Άγκυρας, δεν συμφέρει καμία από τις δυο πλευρές να χαλάσει η συμφωνία για το προσφυγικό.

