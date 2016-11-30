search
30.11.2016 07:55

Έγκυος η καλλονή του «Mamma Mia» Αμάντα Σέιφριντ (Photo)

30.11.2016 07:55
AP23163585867849

Η καλλονή ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ, πασίγνωστη από το ρόλο της στην κινηματογραφική εκδοχή του «Mamma Mia», είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Τόμας Σαντόσκι η 30χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα το οποίο έδειχνε εμφανώς τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί μέσα στους επόμενους μήνες. Θα είναι ο πρώτος γάμος για τη Σέιφριντ και ο δεύτερος για τον 40χρονο Σαντόσκι.

