04.12.2016 18:13

Μαρκ Τζέικομπς και Τομ Φορντ αρνούνται να ντύσουν την Πρώτη Κυρία

Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη Πρώτη Κυρία του Λευκού Οίκου δεν θα φορέσει ποτέ ρούχα του Τομ Φορντ. Όχι επειδή δεν της αρέσουν, αλλά γιατί εκείνος αρνείται συστηματικά. 

Ο ταλαντούχος σχεδιαστής, σε πρόσφατη εμφάνιση του στην εκπομπή The View, ανέφερε ότι του είχε ζητηθεί κάποια χρόνια πριν να δώσει ρούχα του στη Μελάνια Τραμπ και είχε αρνηθεί λέγοντας πως «η κυρία δεν ανταποκρίνεται στο ίματζ μου».

Αυτό δε σημαίνει ότι ο Φορντ θα έντυνε τη Χίλαρι Κλίντον αν εκείνη κέρδιζε την Προεδρία, παρότι Δημοκρατικός. «Τα ρούχα μου είναι πολύ ακριβά» λέει και εξηγεί: «Η Πρόεδρος θα έπρεπε να ταυτίζεται με τον μέσο πολίτη».

Πάντως ο ίδιος έφτιαξε με χαρά δημιουργίες για τη Μισέλ Ομπάμα το 2011, τα οποία φόρεσε στην επίσκεψη της στη Μεγάλη Βρετανία και τη συνάντησή της με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Από την άλλη η Σόφι Θιάλατ, αγαπημένη σχεδιάστρια της Μισέλ Ομπάμα, κοινοποίησε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να διαθέσει τα ρούχα της για την Μελάνια, λόγω της ρατσιστικής ρητορικής, του σεξισμού και της ξενοφοβίας του συζύγου της.

Ο Μαρκ Τζέικομπς δηλώνει ότι του είναι παγερά αδιάφορο να ντύσει τη Μελάνια, ενώ αντίθετα ο Τόμι Χίλφιγκερ θεωρεί ότι οποιοσδήποτε σχεδιαστής θα ήταν περήφανος να ντύσει τη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ γιατί είναι πανέμορφη.

Τέλος στη διαμάχη υψηλής ραπτικής για τα μάτια της Μελάνια, θέλησε να δώσει η σχεδιάστρια Σίνθια Ράουλι, η οποία θεωρεί ότι η συζήτηση γίνεται άνευ λόγου: «Η κα Τραμπ μπορεί να αγοράσει όποιο ρούχο θέλει. Το να κρίνουμε ποιος επιτρέπεται να αγοράσει τα ρούχα μας με βάση τις ηθικές του αξίες, δημιουργεί μία δυναμική αποκλεισμού και τροφοδοτεί τη νοοτροπία που μας εμποδίζει από το να προχωρήσουμε προς μία θετική κατεύθυνση».

